Юрий Жданов: в эпоху COVID-19 полиция должна стать терпимее

Недавние события во Владикавказе, где против режима самоизоляции вышли порядка 200 жителей Северной Осетии, продемонстрировали, что напряжение в обществе растет. И полиции приходится находиться в режиме постоянной готовности. Глава российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов рассказал корреспонденту РИА Новости Роману Баландину, какие преступления в эпоху пандемии COVID-19 вышли на первый план, к чему оказались не готовы полицейские и какая поддержка необходима самим стражам правопорядка сегодня и после снятия ограничительных мер.

— Юрий Николаевич, митинг во Владикавказе против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса вызвал большой резонанс. Как вы считаете, насколько грамотно сработали сотрудники полиции в этих обстоятельствах?

— Я считаю, что работа полиции на Кавказе сложнее, чем в других уголках России. С учетом темперамента местного населения и местных традиций там более всего нужна психологическая подготовка полицейских, терпение, умение разговаривать с населением, со старейшинами. И я против того, чтобы власть пряталась за полицию и принимала только репрессивно-карательные меры.

Самой власти нужно больше разговаривать, объяснять населению. По-моему, какую-то попытку власти Северной Осетии сделали в общении. Не уверен, что она увенчалась успехом в полной мере. Тем не менее мэрам городов и главам администраций надо больше вести разъяснительную работу, убеждать людей, а не посылать на них полицию, чтобы она разбиралась и разговаривала с позиции силы.

— А как бы вы оценили работу российской полиции в целом в сложившихся условиях?

— Я бы ее оценил на пять с минусом. Минус в том, что не все сейчас получается так, как бы хотелось. Не все отрабатывается эффективно. На мой взгляд, сейчас большее зло сконцентрировалось не в сфере уличной преступности и тем более это не проблемы, связанные с режимом самоизоляции, когда полиция должна выявлять нарушителей. Хотя и тут есть, о чем поговорить. Сегодня на первый план выходит борьба с киберпреступностью. Здесь мы оказались не готовы.

— Почему так произошло?

— Кибермошенники действуют в нынешних обстоятельствах более сплоченно, профессионально, грамотно. Вот такой пример. Мне на днях позвонил один из руководителей земельной полиции Германии. Рассказал, что мошенники создали фейковый сайт министерства экономики одной из земель Германии, через который простые люди получали деньги. Злоумышленники получали сведения граждан, взламывали карты, воровали данные и так далее.

То есть сейчас кибермошенники нападают уже не на людей, а на целые организации. В том числе на российские медицинские учреждения, поликлиники. И воруют они масштабно. На сегодняшний день полиция не может противостоять этому в полной мере. В этом я вижу главный минус. Только последние две коллегии МВД были посвящены киберпреступности и кибербезопасности. Но пока у нас нет подготовленных кадров должного уровня и необходимого количества, поэтому в эпоху коронавируса главные, самые сложные и не раскрываемые в большинстве случаев преступления это преступления в сфере IT.

— Как вы считаете, какой опыт работы в условиях сегодняшних реалий пригодится полицейским в будущем, после пандемии?

— Тут нужно учитывать следующее. Если мы будем учиться только на собственных ошибках и собственных проблемах, то, боюсь, не сделаем правильных выводов. В рамках Международной полицейской ассоциации, которая объединяет 70 стран и более полумиллиона членов, мы обобщаем в ежедневном режиме опыт работы полиции. Здесь есть и прорывные моменты, есть то, о чем мы даже не думали. О примерах говорить пока рано. Мы видим, что есть положительный опыт и у нас, и у зарубежных коллег. Нужно изучать не внутренний опыт, а общий опыт, в том числе большинства развитых стран мира по борьбе с преступностью в эпоху пандемии.

Мы постоянно общаемся с коллегами из разных стран, советуемся друг с другом. Более того, участвуем в раскрытии самых различных преступлений международного характера, когда преступники мигрируют, деньги мигрируют. В частности, совместно с полицией Евросоюза через Генеральную прокуратуру мы накрыли большую преступную сеть, которая воровала данные наших граждан и хранила их на серверах в Европе.

Это была точечная операция месяц назад. Европейские полицейские помогли нам пресечь преступную сеть, находившуюся вне России, и всю похищенную информацию уничтожить. Удалось избежать ущерба гражданам, так как это была филигранная работа. В преступной группировке состояли десятки человек. Были украдены сведения из банков России и Евросоюза, например, Швеции, Германии и ряда других стран, это десятки тысяч данных.

— А что необходимо сейчас делать полиции, нужно ли как-то менять принципы работы, тем более в условиях жестких ограничительных мер?

— Я считаю, что в это время полиции нужно поработать над психологической подготовкой сотрудников. Они должны стать терпимее. Мы же все видим, что люди раздражены и не все готовы сидеть в замкнутом пространстве, работать на удаленке, принимать решения в дистанционном режиме. Ну и психологическое напряжение растет.

Многие дела, которые раньше не были так явно видны, это касается и семейного насилия, они постепенно вырастают в серьезную проблему для правоохранительных органов. И здесь нужна соответствующая психологическая подготовка сотрудников полиции. Нужно спокойствие, терпение и уважение к правам граждан. И большая разъяснительная работа, конечно, а не только кара и наказание. В этом плане мы, может быть, оказались не совсем готовы и учимся по ходу пьесы, как говорится.

— А самим полицейским нужна психологическая помощь, как вы считаете?