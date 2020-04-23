В Казахстане полиция скрывала контакт мужчины с COVID-19 с проститутками

"Департаментом по Мангистауской области совместно с прокуратурой области пресечена незаконная деятельность должностных лиц департамента полиции, которые осуществляли покровительство иностранным гражданам в организации на территории города Актау сети притонов для занятия проституцией. Несмотря на действие на территории области карантина, сотрудники полиции мер по пресечению противоправной деятельности притонов не предпринимали и продолжали покровительствовать преступной деятельности. Скрывали известный факт прямого контакта зараженного коронавирусной инфекцией лица с иностранными гражданами, занимающимися проституцией", - сказал Жапаков в ходе брифинга, который транслировался на странице ведомства в Facebook.