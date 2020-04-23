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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T09:58
https://ria.ru/20200423/1570446215.html
В Казахстане полиция скрывала контакт мужчины с COVID-19 с проститутками
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569811003_0:209:3270:2048_1036x0_80_0_0_c86163caa63d82f851260a2991d9a330.jpg
РИА Новости

В Казахстане полиция скрывала контакт мужчины с COVID-19 с проститутками

09:58 23.04.2020
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль на блокпосте при въезде в Алма-Ату
Полицейский автомобиль на блокпосте при въезде в Алма-Ату
© Sputnik / Тимур Батыршин
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Полицейский автомобиль на блокпосте при въезде в Алма-Ату. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 23 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции в Мангистауской области Казахстана (на западе республики) скрывали факт прямого контакта зараженного коронавирусом с проститутками, сообщил в четверг руководитель аппарата агентства республики по противодействию коррупции Куаныш Жапаков.
В Казахстане подтверждены 2207 случаев коронавируса, из них 20 случаев с летальным исходом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил из-за коронавируса до конца апреля режим ЧП, который действует с 16 марта, до этого же времени продлен карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.

"Департаментом по Мангистауской области совместно с прокуратурой области пресечена незаконная деятельность должностных лиц департамента полиции, которые осуществляли покровительство иностранным гражданам в организации на территории города Актау сети притонов для занятия проституцией. Несмотря на действие на территории области карантина, сотрудники полиции мер по пресечению противоправной деятельности притонов не предпринимали и продолжали покровительствовать преступной деятельности. Скрывали известный факт прямого контакта зараженного коронавирусной инфекцией лица с иностранными гражданами, занимающимися проституцией", - сказал Жапаков в ходе брифинга, который транслировался на странице ведомства в Facebook.

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15 апреля, 10:44Распространение нового коронавируса
Он заявил, что антикоррупционной службой проводится расследование по фактам взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями, организации и содержания притонов для занятия проституцией и сводничеством, а также сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей.
Жакупов сообщил, что в результате было изолировано 87 человек, в том числе лица, содержащиеся в притонах для занятия проституцией, из которых у двух иностранных граждан обнаружена коронавирусная инфекция.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нур-СултанКасым-Жомарт ТокаевМангистауская областьШымкентВ мире
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