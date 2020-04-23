В Казахстане полиция скрывала контакт мужчины с COVID-19 с проститутками

НУР-СУЛТАН, 23 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции в Мангистауской области Казахстана (на западе республики) скрывали факт прямого контакта зараженного коронавирусом с проститутками, сообщил в четверг руководитель аппарата агентства республики по противодействию коррупции Куаныш Жапаков.
В Казахстане подтверждены 2207 случаев коронавируса, из них 20 случаев с летальным исходом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил из-за коронавируса до конца апреля режим ЧП, который действует с 16 марта, до этого же времени продлен карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.
"Департаментом по Мангистауской области совместно с прокуратурой области пресечена незаконная деятельность должностных лиц департамента полиции, которые осуществляли покровительство иностранным гражданам в организации на территории города Актау сети притонов для занятия проституцией. Несмотря на действие на территории области карантина, сотрудники полиции мер по пресечению противоправной деятельности притонов не предпринимали и продолжали покровительствовать преступной деятельности. Скрывали известный факт прямого контакта зараженного коронавирусной инфекцией лица с иностранными гражданами, занимающимися проституцией", - сказал Жапаков в ходе брифинга, который транслировался на странице ведомства в Facebook.
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Он заявил, что антикоррупционной службой проводится расследование по фактам взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями, организации и содержания притонов для занятия проституцией и сводничеством, а также сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей.
Жакупов сообщил, что в результате было изолировано 87 человек, в том числе лица, содержащиеся в притонах для занятия проституцией, из которых у двух иностранных граждан обнаружена коронавирусная инфекция.
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