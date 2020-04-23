Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти

Как отмечает Forbes, в двадцатку крупнейших покупателей российской нефти вернулась компания Gunvor (20-е место), которой раньше владел миллиардер Геннадий Тимченко. Есть в рейтинге и два новичка: трейдинговая "дочка" азербайджанской Socar — Socar Trading (18-е место) и компания Marsa Energy Trading (19-е). О последней мало что известно, но объем ее закупок российской нефти оказался достаточно велик для попадания в рейтинг.