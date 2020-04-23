Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Рейтинг 20 крупнейших покупателей российской нефти по версии журнала Forbes по итогам прошлого года вновь возглавила Китайская China National United Oil Corporation (Chinaoil).
Chinaoil, главным контрагентом которой в России выступает "Роснефть", стала лидером как по общей сумме контрактов, так и по физическим объемам поставок — она купила 39,7 миллиона тонн российской нефти на 18,3 миллиарда долларов. Как отмечает журнал, в 2019 году Китай установил новый рекорд импорта нефти: по сравнению с 2018-м поставки выросли на 9,5 процента и превысили 500 миллионов тонн. При этом страна сохранила статус крупнейшего покупателя российской нефти.
Первые четыре места в рейтинге остались неизменными с прошлого года. Так, второе место снова у швейцарского трейдера "Лукойла" Litasco, который в прошлом году купил 38,3 миллиона тонн нефти на 17,4 миллиарда долларов. На третьем месте — трейдер "Роснефти" Rosneft Trading, купивший 28 миллионов тонн на 12,5 миллиарда.
На четвертой строке расположилась трейдерская "дочка" французской Total (22,8 миллиона тонн на 10,2 миллиарда долларов). Замыкает пятерку лидеров частная китайская компания СEFC (9,3 миллиона тонн на 4,5 миллиарда долларов).
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Как отмечает Forbes, в двадцатку крупнейших покупателей российской нефти вернулась компания Gunvor (20-е место), которой раньше владел миллиардер Геннадий Тимченко. Есть в рейтинге и два новичка: трейдинговая "дочка" азербайджанской Socar — Socar Trading (18-е место) и компания Marsa Energy Trading (19-е). О последней мало что известно, но объем ее закупок российской нефти оказался достаточно велик для попадания в рейтинг.