На Украине число заболевших COVID-19 выросло до 7,17 тысяч

"По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 23 апреля на Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев", - говорится в сообщении Минздрава.