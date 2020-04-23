На Украине число заболевших COVID-19 выросло до 7,17 тысяч

КИЕВ, 23 апр – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 578, до 7,17 тысячи, всего скончались 187 человек, выздоровели 504, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.
"По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 23 апреля на Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев", - говорится в сообщении Минздрава.
Опрос
Как вам на самоизоляции?
По данным ведомства, больше всего инфицированных в Черновицкой области – 1140, Киеве – 1059, Ивано-Франковской – 644 и Тернопольской областях – 499.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.