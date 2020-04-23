Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Международное авиасообщение возобновится только в апреле 2021 года, заявил основной владелец и гендиректор S7 Group Владислав Филев в интервью "Коммерсанту".
"Меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей, — мы не получим коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии", — сказал он.
По мнению Филева, вторая волна COVID-19 вновь повлечет за собой запрет на полеты.
Из-за этого международная авиация начнет восстанавливаться лишь через год, добавил он.
Россия на фоне пандемии коронавирусной инфекции с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, которыми россияне возвращаются на родину, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.