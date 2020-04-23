Уэльский министр обругал коллегу в ходе официальной онлайн-встречи

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения Уэльса Вон Гетинг во время онлайн-сессии ассамблеи по коронавирусу забыл выключить микрофон и обрушился с ругательствами на свою коллегу, сообщает британский телеканал Sky News.
Инцидент произошел в среду. Как сообщает телеканал, министр, обращаясь к человеку за кадром, применил нецензурные выражения, говоря о парламентарии Уэльской ассамблеи Дженни Рэтбоун. Как видно на попавшей в СМИ видеозаписи, некоторые участники встречи, услышав слова министра, в недоумении закрыли руками рот, другие посмеялись. Рэтбоун, о которой шла речь, не проявила никаких эмоций. Председатель ассамблеи Элин Джонс быстро отреагировала на случившееся и попросила министра выключить микрофон.
Через несколько часов Гетинг написал у себя в Twitter-аккаунте, что ему стыдно за свои высказывания. "Я направил Дженни Рэтбоун сообщение с извинениями и предложил поговорить, если она этого хочет. Это неприятная рассеянность во времена беспрецедентной ситуации", - написал он.
Премьер Великобритании Борис Джонсон 23 марта в связи с эпидемией коронавируса объявил о введении карантина в стране: британцы могут покидать свои дома только ради покупки товаров первой необходимости, для физических упражнений раз в день, по медицинским нуждам и ради поездки на работу (только если эта поездка "совершенно необходима"). Дистанцию между людьми требуется держать не менее двух метров, собираться группами также запрещено.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
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