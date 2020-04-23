Уэльский министр обругал коллегу в ходе официальной онлайн-встречи

Инцидент произошел в среду. Как сообщает телеканал, министр, обращаясь к человеку за кадром, применил нецензурные выражения, говоря о парламентарии Уэльской ассамблеи Дженни Рэтбоун. Как видно на попавшей в СМИ видеозаписи, некоторые участники встречи, услышав слова министра, в недоумении закрыли руками рот, другие посмеялись. Рэтбоун, о которой шла речь, не проявила никаких эмоций. Председатель ассамблеи Элин Джонс быстро отреагировала на случившееся и попросила министра выключить микрофон.

Премьер Великобритании Борис Джонсон 23 марта в связи с эпидемией коронавируса объявил о введении карантина в стране: британцы могут покидать свои дома только ради покупки товаров первой необходимости, для физических упражнений раз в день, по медицинским нуждам и ради поездки на работу (только если эта поездка "совершенно необходима"). Дистанцию между людьми требуется держать не менее двух метров, собираться группами также запрещено.