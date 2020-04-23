Число жертв коронавируса в Казахстане увеличилось до 20

В Казахстане к настоящему времени подтвержден 2191 случай коронавируса. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил из-за коронавируса до конца апреля режим ЧП, который действует с 16 марта, до этого же времени продлен карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.