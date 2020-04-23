Число жертв коронавируса в Казахстане увеличилось до 20

АЛМА-АТА, 23 апр - РИА Новости. Число летальных случаев от коронавируса в Казахстане увеличилось до 20, очередной пациент с таким диагнозом скончался в Алма-Ате, сообщил в четверг оперативный штаб при государственной комиссии по обеспечению режима ЧП.
"В Алматы зарегистрирован один новый случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Это пациент 1964 года рождения. Всего от COVID-19 в Казахстане скончалось 20 человек", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.
В Казахстане к настоящему времени подтвержден 2191 случай коронавируса. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил из-за коронавируса до конца апреля режим ЧП, который действует с 16 марта, до этого же времени продлен карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.