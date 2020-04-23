Экс-узница концлагеря готова свидетельствовать о преступлениях финнов

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Бывшая узница пятого финского концлагеря на территории Карело-Финской ССР Ленина Макеева заявила о готовности выступить в качестве свидетеля преступлений, совершенных финской оккупационной администрацией в годы Бывшая узница пятого финского концлагеря на территории Карело-Финской ССР Ленина Макеева заявила о готовности выступить в качестве свидетеля преступлений, совершенных финской оккупационной администрацией в годы Великой Отечественной войны

В концлагере на территории Петрозаводска Макеева, будучи ребенком, пробыла два года и восемь месяцев. Оставшихся в живых узников лагеря смерти бойцы Красной армии освободили 28 июня 1944 года.

Ранее РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности" обнародовало рассекреченные региональным управлением ФСБ по Карелии и переданные в Национальный архив Карелии не публиковавшиеся ранее свидетельства военных преступлений финских фашистов против мирных советских граждан.

"Со своей стороны я готова выступить свидетелем. Жаль, что ФСБ рассекретила свидетельства преступлений спустя 75 лет. Это надо было сделать гораздо раньше", - сказала РИА Новости Макеева. Она является заместителем председателя Карельского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей.

СК России проводит проверку по факту преступлений. После изучения рассекреченных материалов и проверок действий финских захватчиков и их пособников в отношении мирного советского населения следователи дадут соответствующую правовую оценку.

"Сама я направила письмо тогда президенту Финляндии Тарье Халонен и получила от нее ответ: "Советскому Союзу мы выплатили все контрибуции". Я же писала, что Германия, со своей стороны, признала ошибки и извиняется перед народом России, а финны, бывшие союзниками фашистской Германии, этого не сделали", - рассказала Макеева.

То, чему ей пришлось стать свидетельницей, ныне 84-летняя женщина вспоминает со слезами в голосе. "На площади 20 квадратных метров нас было 15 человек. Клопы, вши… Началась эпидемия. Тиф, цинга. Люди стали умирать. Из-за скудного питания смертность среди узников еще более усугубилась. В нашей семье из семи человек трое умерли от голода. Крапива не успевала вырастать, как ее тут же съедали. За нарушения пороли ивовыми розгами, которые вымачивали в соленой воде. А иногда была плетка резиновая с металлической шайбой на конце", - вспоминает Макеева.

По ее словам, в живых экс-узников финских концлагерей осталось совсем мало, всем по 80-90 лет. "А в концлагерях на территории Карелии находились 32 тысячи человек, 18 тысяч из которых погибли там", - говорит Макеева.

Она также рассказала РИА Новости, что очень сожалеет по поводу того, что Парад Победы в Москве из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесен на более позднюю дату. Макеева включена в список почетных гостей, но боится, что будет не в состоянии приехать на парад позже. "Чувствую себя неважно, держусь в буквальном смысле на энтузиазме", - пожаловалась собеседница агентства.