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2020-04-23T18:54
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Экс-узница концлагеря готова свидетельствовать о преступлениях финнов
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РИА Новости

Экс-узница концлагеря готова свидетельствовать о преступлениях финнов

08:39 23.04.2020 (обновлено: 18:54 23.04.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий КозловФинский концентрационный лагерь в городе Медвежьегорске
Финский концентрационный лагерь в городе Медвежьегорске
© РИА Новости / Дмитрий Козлов
Финский концентрационный лагерь в городе Медвежьегорске. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Бывшая узница пятого финского концлагеря на территории Карело-Финской ССР Ленина Макеева заявила о готовности выступить в качестве свидетеля преступлений, совершенных финской оккупационной администрацией в годы Великой Отечественной войны.
В концлагере на территории Петрозаводска Макеева, будучи ребенком, пробыла два года и восемь месяцев. Оставшихся в живых узников лагеря смерти бойцы Красной армии освободили 28 июня 1944 года.
Ранее РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности" обнародовало рассекреченные региональным управлением ФСБ по Карелии и переданные в Национальный архив Карелии не публиковавшиеся ранее свидетельства военных преступлений финских фашистов против мирных советских граждан.
"Со своей стороны я готова выступить свидетелем. Жаль, что ФСБ рассекретила свидетельства преступлений спустя 75 лет. Это надо было сделать гораздо раньше", - сказала РИА Новости Макеева. Она является заместителем председателя Карельского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей.
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СК России проводит проверку по факту преступлений. После изучения рассекреченных материалов и проверок действий финских захватчиков и их пособников в отношении мирного советского населения следователи дадут соответствующую правовую оценку.
"Сама я направила письмо тогда президенту Финляндии Тарье Халонен и получила от нее ответ: "Советскому Союзу мы выплатили все контрибуции". Я же писала, что Германия, со своей стороны, признала ошибки и извиняется перед народом России, а финны, бывшие союзниками фашистской Германии, этого не сделали", - рассказала Макеева.
То, чему ей пришлось стать свидетельницей, ныне 84-летняя женщина вспоминает со слезами в голосе. "На площади 20 квадратных метров нас было 15 человек. Клопы, вши… Началась эпидемия. Тиф, цинга. Люди стали умирать. Из-за скудного питания смертность среди узников еще более усугубилась. В нашей семье из семи человек трое умерли от голода. Крапива не успевала вырастать, как ее тут же съедали. За нарушения пороли ивовыми розгами, которые вымачивали в соленой воде. А иногда была плетка резиновая с металлической шайбой на конце", - вспоминает Макеева.
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По ее словам, в живых экс-узников финских концлагерей осталось совсем мало, всем по 80-90 лет. "А в концлагерях на территории Карелии находились 32 тысячи человек, 18 тысяч из которых погибли там", - говорит Макеева.
Она также рассказала РИА Новости, что очень сожалеет по поводу того, что Парад Победы в Москве из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесен на более позднюю дату. Макеева включена в список почетных гостей, но боится, что будет не в состоянии приехать на парад позже. "Чувствую себя неважно, держусь в буквальном смысле на энтузиазме", - пожаловалась собеседница агентства.
На контролируемой финнами территории Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано несколько десятков лагерей для "ненационального" мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тысяч человек - порядка 30% населения в зоне оккупации. В лагерях, согласно данным из рассекреченных архивов, содержались в основном славяне, более 90% - русские, белорусы, украинцы. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли около 50 тысяч человек, всего же финские фашисты построили с 1941 по 1944 год 14 концлагерей, причем шесть - в Петрозаводске.
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75 лет Великой ПобедыБез срока давностиВеликая Отечественная война (1941-1945)Тарья ХалоненФинляндияРеспублика Карелия
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