Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T08:31
https://ria.ru/20200423/1570442825.html
РЖД предложили работникам отдать дневную зарплату для акции #МыВместе
https://cdn24.img.ria.ru/images/152566/25/1525662567_0:0:1800:1014_1036x0_80_0_0_86109a9339ce9cb765f64af05d1c71a9.jpg
РИА Новости

РЖД предложили работникам отдать дневную зарплату для акции #МыВместе

08:31 23.04.2020
8986
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРЖД
РЖД
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "Российские железные дороги" (РЖД) предлагают работникам холдинга перечислить свой дневной заработок в пользу акции взаимопомощи из-за ситуации с коронавирусом, говорится в обращении, подписанном гендиректором компании Олегом Белозеровым и председателем Роспрофжела Николаем Никифоровым.
Оно опубликовано в корпоративной газете компании "Гудок". Акция #МыВместе, организаторами которой выступили Всероссийское общественное движение "Волонтёры-медики", Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтёрских центров, призвана объединить усилия всех неравнодушных людей, чтобы помочь наиболее уязвимым. К ней уже присоединились свыше 90 тысяч волонтёров по всей России, в том числе тысячи железнодорожников, которые откликнулись на призыв одними из первых. Они доставляют лекарства и продукты, оказывают психологическую и юридическую помощь - делают всё возможное, чтобы ослабить последствия вирусной стихии.
Делегаты на съезде партии Справедливая Россия
17 апреля, 12:35Распространение нового коронавируса
Источник: эсеры перечислят зарплаты за апрель на благотворительность
"Уважаемые железнодорожники! Дорогие коллеги! ... Сегодня, как никогда, мы все осознаём хрупкость и ценность человеческой жизни. Конечно, не каждый может стать волонтёром, но у каждого есть возможность поддержать этих благородных людей, среди которых наши коллеги и друзья, родные и близкие. Поэтому мы обращаемся с просьбой ко всем работникам холдинга "Российские железные дороги" перечислить свой дневной заработок в пользу акции взаимопомощи #МыВместе. Пожертвовать на благое дело - это самое малое, что можно сделать, чтобы по зову сердца помочь тем, кому труднее всего", - говорится в обращении.
Там отмечается, что весь мир противостоит беспрецедентной угрозе - распространению коронавирусной инфекции. "Она не знает границ и стучится в двери каждого дома, угрожая здоровью и нарушая привычный уклад жизни. Трудно всем, однако сложнее всего представителям старшего поколения, людям с особыми потребностями и тем, кто находится на передней линии борьбы - врачам и медицинским работникам. Им нужна наша поддержка", - добавляется в тексте.
Авторы обращения указывают, что взаимовыручка и солидарность всегда отличали железнодорожников, помогая выстоять и победить в самые трудные моменты истории.
Они напоминают, что, руководствуясь этим, все члены правления и другие руководящие работники РЖД приняли решение отказаться от премии по итогам работы за первый квартал 2020 года. "Это наш вклад в общее дело, в повышение устойчивости компании перед лицом коронавирусной угрозы. Мы обязательно победим её, если сплотимся, проявим милосердие, благородство души и решимость бороться за жизнь и здоровье каждого человека", - говорится в обращении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
34401498
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег БелозеровРЖДОбщество
Популярные комментарии
Работал когда-то на жд, поэтому знаю, что правильно писать не "предложили", а "приказали"
23 апреля, 08:53
Алекс Радоница
3200001
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Назван возможный сценарий пика коронавируса в России
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48В Пермском крае умер девятнадцатый пациент с COVID-19
09:48В Берлине возложили венки к Мемориалу павшим советским воинам
09:47В МЧС предупредили о погодных аномалиях в регионах
09:42Экс-дипломат рассказал о планах Гитлера по геноциду народов СССР
09:38Cамолет индийских ВВС МиГ-29 разбился в провинции Пенджаб
09:36Назван возможный сценарий пика коронавируса в России
09:34Премьер Украины призвал не забывать, как легко потерять мир
09:34Ветеран, бравший Берлин: о Победе я узнал, когда перестали стрелять
09:33Число жертв паводка в Руанде достигло 72
09:33В киосках и на автостанциях в Подмосковье будут продавать маски
09:31Неверов предложил ЦБ пересчитать стоимость ОСАГО для перевозчиков
09:30Священник рассказал, когда в храмах РПЦ закончатся деньги из-за эпидемии
09:29Российский посол рассказал о ситуации с въездом в Китай
09:28Обвинившая Байдена в изнасиловании женщина призвала его к ответственности
09:28ЦИК Белоруссии предложил депутатам провести выборы президента 9 августа
09:28В Пакистане число заболевших COVID-19 превысило 25 тысяч человек
09:25В Пермском крае работающие учреждения подключат к сервису пропусков
09:22В Германии переписывают историю Второй мировой, считает экс-дипломат
09:20В России провели более 4,9 миллиона тестов на коронавирус
09:17Власти Индии опровергли заявления о второй утечке с химзавода
Лента новостейМолния