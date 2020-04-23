В Петербурге продлили запрет на участие прихожан в богослужениях

Ранее сообщалось, что в соответствии с обращением Варсонофия храмы Санкт-Петербургской епархии с 14 по 19 апреля совершали богослужения без участия прихожан из-за ситуации с коронавирусом.

"К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мною принято решение о продлении срока служения в храмах без прихожан до 28 апреля - праздника Радоницы", - говорится в обращении, размещенном на сайте митрополии.