В Петербурге продлили запрет на участие прихожан в богослужениях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Запрет на участие в богослужении верующих в храмах Санкт-Петербургской епархии РПЦ продлен до 28 апреля из-за ситуации с коронавирусом, говорится в обращении митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.
Ранее сообщалось, что в соответствии с обращением Варсонофия храмы Санкт-Петербургской епархии с 14 по 19 апреля совершали богослужения без участия прихожан из-за ситуации с коронавирусом.
"К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мною принято решение о продлении срока служения в храмах без прихожан до 28 апреля - праздника Радоницы", - говорится в обращении, размещенном на сайте митрополии.
Отмечается, что священнослужители, церковные работники и волонтеры продолжают исполнять свои обязанности в храмах согласно штатным обязанностям.
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