Под Новосибирском пенсионерка подожгла траву на участке и чуть не погибла

НОВОСИБИРСК, 23 апр – РИА Новости. Две женщины в Две женщины в Искитиме Новосибирской области подожгли траву на своем заросшем дачном участке, огонь перекинулся на деревянный дом, в котором чуть не погибла одна из них, сообщает в четверг ГУМЧС по региону.

В ведомстве пояснили, что днем 21 апреля мать с дочерью решили очистить свою дачу от сухой травы. Сильно заросший участок было нелегко очистить граблями, поэтому женщины приняли решение ускорить процесс и подожгли траву.

"Порыв ветра молниеносно перекинул огонь на деревянный частный дом. В состоянии шока пожилая женщина побежала в горящее здание за документами и личными вещами... ее дочь принялась спасать мать и эвакуировать ее из дома, который был уже полностью охвачен языками пламени", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место пожарные в течение пяти минут ликвидировали открытое горение, а спустя еще полтора часа полностью ликвидировали последствия пожара. В результате огнем оказался уничтожен дачный дом на площади девять квадратных метров, горение травы происходило на площади 450 квадратных метров.

Пострадавшая пенсионерка госпитализирована с ожогами различной степени тяжести в местную городскую больницу, где ей оказывается вся необходимая помощь. Женщинам за нарушение противопожарного режима выписали административный протокол.