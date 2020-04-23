В Пушкинском районе в Петербурге произошел пожар в металлическом ангаре

"Из-за угрозы распространения огня в 05.01 пожару присвоен дополнительный номер 1-бис. В 05.32 ранг пожара повышен до № 2. В 06.32 локализация, ликвидация открытого горения… В 07.07 понижение ранга пожара. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.