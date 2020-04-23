Экс-узники концлагерей просят СК заняться действиями финских оккупантов

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Бывшие узники финских концлагерей в Бывшие узники финских концлагерей в Карелии обратились к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой расследовать действия оккупационных властей в годы Великой Отечественной войны . Текст заявления находится в распоряжении РИА Новости.

Ранее агентство в рамках проекта " Без срока давности " обнародовало свидетельства военных преступлений финских фашистов против мирных советских граждан, рассекреченные региональным карельским управлением ФСБ и не публиковавшиеся ранее. В понедельник в Следственном комитете России организовали проверку.

"Мы, нижеподписавшиеся узники концентрационных лагерей города Петрозаводска и живые свидетели антигуманного отношения финских оккупантов, обращаемся к Вам с просьбой провести расследование фактов преступлений командования финских оккупационных войск и их пособников и привлечь их к ответственности за совершенные преступления", — говорится в тексте заявления Валентины Мошниковой, Тамары Кардаш, Ленины Макеевой и Галины Чапуриной.

Как отметили авторы обращения, финские захватчики "устанавливали свои новые порядки для мирного населения, разделяя его по национальному признаку и подвергая насилию и истреблению", и это "носило все признаки геноцида".

Бывшие узники указали, что руководство оккупационного режима не понесло никакой ответственности за преступления против жителей Карелии. При этом они добавили, что имена и звания финских солдат и их начальников, совершавших преступления в отношении мирного населения, "сейчас назвать сложно".

Всего на контролируемой финнами территории Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано несколько десятков лагерей для "ненационального" мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находились около 24 тысяч человек — порядка 30 процентов населения в зоне оккупации. Согласно данным из рассекреченных архивов, там содержались в основном славяне, более 90 процентов — русские, белорусы, украинцы.