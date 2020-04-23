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2020-04-23T18:54
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Экс-узники концлагерей просят СК заняться действиями финских оккупантов
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РИА Новости

Экс-узники концлагерей просят СК заняться действиями финских оккупантов

07:05 23.04.2020 (обновлено: 18:54 23.04.2020)
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CC0 / Национальный архив Карелии / Дети в финском концлагере в Петрозаводске
Дети в финском концлагере в Петрозаводске
CC0 / Национальный архив Карелии /
Дети в финском концлагере в Петрозаводске. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Бывшие узники финских концлагерей в Карелии обратились к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой расследовать действия оккупационных властей в годы Великой Отечественной войны. Текст заявления находится в распоряжении РИА Новости.
Ранее агентство в рамках проекта "Без срока давности" обнародовало свидетельства военных преступлений финских фашистов против мирных советских граждан, рассекреченные региональным карельским управлением ФСБ и не публиковавшиеся ранее. В понедельник в Следственном комитете России организовали проверку.

"Мы, нижеподписавшиеся узники концентрационных лагерей города Петрозаводска и живые свидетели антигуманного отношения финских оккупантов, обращаемся к Вам с просьбой провести расследование фактов преступлений командования финских оккупационных войск и их пособников и привлечь их к ответственности за совершенные преступления", — говорится в тексте заявления Валентины Мошниковой, Тамары Кардаш, Ленины Макеевой и Галины Чапуриной.

Как отметили авторы обращения, финские захватчики "устанавливали свои новые порядки для мирного населения, разделяя его по национальному признаку и подвергая насилию и истреблению", и это "носило все признаки геноцида".
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Бывшие узники указали, что руководство оккупационного режима не понесло никакой ответственности за преступления против жителей Карелии. При этом они добавили, что имена и звания финских солдат и их начальников, совершавших преступления в отношении мирного населения, "сейчас назвать сложно".
Всего на контролируемой финнами территории Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано несколько десятков лагерей для "ненационального" мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находились около 24 тысяч человек — порядка 30 процентов населения в зоне оккупации. Согласно данным из рассекреченных архивов, там содержались в основном славяне, более 90 процентов — русские, белорусы, украинцы.
По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли около 50 тысяч человек, всего же финские фашисты построили с 1941 по 1944 год 14 концлагерей, причем шесть — в Петрозаводске.
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75 лет Великой ПобедыБез срока давностиВеликая Отечественная война (1941-1945)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БастрыкинРеспублика КарелияПроисшествия
Популярные комментарии
А что они не обратились 10-20-30или 40 лет назад... А сейчас им видите ли приспичило.
23 апреля, 07:28
mdmiguel dios
34200444
Лучше поздно чем никогда, тем более у всех память отшибло, все светочи демократии и справедливости, нужно почаще напоминать всем кем они были.
23 апреля, 08:12
vv.a.sokolov35
63020015
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