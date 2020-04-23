Работник обсерватора в городе Алдан заразился коронавирусом

ЯКУТСК, 23 апр – РИА Новости. Работник обсерватора в городе Алдан Якутии, где введен карантин, заразился коронавирусом, число зарегистрированных больных с COVID-19 в Якутии за прошедшие сутки выросло на 4, сообщает оперативный штаб республики по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Как отметили в оперштабе, за сутки лабораториями Якутии обработано 1689 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 525 человек.
"За сутки зарегистрировано 4 новых случаев коронавируса, 1 пациент выздоровел. Впервые диагноз "новая коронавирусная инфекция" поставлен в Нерюнгринском районе - девушка недавно вернулась из-за пределов республики и находилась на самоизоляции. Два новых случая заражения подтверждено в Якутске. Один пациент недавно прибыл в республику и находился на самоизоляции, второй случай - член семьи ранее заболевшего. В Алдане заболел работник обсерватора", - рассказали власти.
Круг контактов инфицированных устанавливается и вовлекается в режим сдачи анализов.
За весь период в Якутии зарегистрировано 130 случаев заражения коронавирусом, из них 23 человека находятся на территории Чаяндинского месторождения и в стационарах ЯНАО, 17 человек полностью выздоровели, 90 получают лечение в инфекционных стационарах республики: 43 - в Алдане, 28 - в Якутске (в том числе из Горного - 2, из Ленска - 1, из Вилюйска- 1), 10 - в Сунтарах , 5 - в Ленске, 2 - в Вилюйске, 1 - в Мирном, 1 - в Нерюнгри.
Ранее сообщалось, что в городе Алдан и поселке Ленинский Алданского района введен режим карантина. На территории карантинных муниципальных образований для автомобилистов ввели пропускную систему по QR-коду.
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