Работник обсерватора в городе Алдан заразился коронавирусом

"За сутки зарегистрировано 4 новых случаев коронавируса, 1 пациент выздоровел. Впервые диагноз "новая коронавирусная инфекция" поставлен в Нерюнгринском районе - девушка недавно вернулась из-за пределов республики и находилась на самоизоляции. Два новых случая заражения подтверждено в Якутске. Один пациент недавно прибыл в республику и находился на самоизоляции, второй случай - член семьи ранее заболевшего. В Алдане заболел работник обсерватора", - рассказали власти.