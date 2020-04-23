Академик объяснил заявления об искусственном происхождении коронавируса

Ранее французский вирусолог Люк Монтанье, получивший в 2008 году Нобелевскую премию за открытие ВИЧ, заявил, что "с вирусом произошла манипуляция". По его словам, в SARS-CoV-2 добавили частицы ВИЧ.

Черешнев напомнил, что во время открытия ВИЧ также возникало множество споров о его возможном искусственном происхождении. Тогда было сложно поверить, что вирус, который передается через кровь и половым путем, мог зародиться в природе, но впоследствии удалось отследить путь его распространения, так что сейчас наука не задается подобным вопросом.

По словам академика, чтобы говорить об искусственном происхождении коронавируса, необходимо найти объяснение, почему этот вирус присутствует и в организме летучей мыши.

"При освоении природы нужно понимать, что есть сотни тысяч вирусов, которые пока неизвестны науке, и из них есть такие, что могут серьезно навредить человеку. Надо вмешиваться в организмы аккуратно и наконец подумать об экологии", — отметил ученый.

Он напомнил, что в семействе коронавирусов 49 разных вирусов, которые делятся на четыре группы: две из них опасны для людей, а еще две — для животных. За последние 20 лет человечество столкнулось с SARS и MERS — атипичной пневмонией в 2002-2003 годах и ближневосточной лихорадкой в 2015-м. По мнению Черешнева, появление SARS-CoV-2 говорит о том, что, возможно, промежутки между вспышками уменьшатся и человечество будет чаще переживать подобные эпидемии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, количество заразившихся в мире достигло почти 2,5 миллиона человек, около 170 тысяч скончались.