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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T10:51
https://ria.ru/20200423/1570440977.html
Академик объяснил заявления об искусственном происхождении коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568867620_0:501:2048:1653_1036x0_80_0_0_6e5c3dc00457c3608fa3e492d55d23ad.jpg
РИА Новости

Академик объяснил заявления об искусственном происхождении коронавируса

05:51 23.04.2020 (обновлено: 10:51 23.04.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФотоснимок коронавируса
Фотоснимок коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
Перейти в фотобанк
Фотоснимок коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Академик РАН, ученый-иммунолог Валерий Черешнев прокомментировал в ходе онлайн-заседания Евразийского научно-исследовательского института человека утверждения об искусственном происхождении коронавируса, вызывающего COVID-19.
Ранее французский вирусолог Люк Монтанье, получивший в 2008 году Нобелевскую премию за открытие ВИЧ, заявил, что "с вирусом произошла манипуляция". По его словам, в SARS-CoV-2 добавили частицы ВИЧ.
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Черешнев напомнил, что во время открытия ВИЧ также возникало множество споров о его возможном искусственном происхождении. Тогда было сложно поверить, что вирус, который передается через кровь и половым путем, мог зародиться в природе, но впоследствии удалось отследить путь его распространения, так что сейчас наука не задается подобным вопросом.
По словам академика, чтобы говорить об искусственном происхождении коронавируса, необходимо найти объяснение, почему этот вирус присутствует и в организме летучей мыши.
"При освоении природы нужно понимать, что есть сотни тысяч вирусов, которые пока неизвестны науке, и из них есть такие, что могут серьезно навредить человеку. Надо вмешиваться в организмы аккуратно и наконец подумать об экологии", — отметил ученый.
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Он напомнил, что в семействе коронавирусов 49 разных вирусов, которые делятся на четыре группы: две из них опасны для людей, а еще две — для животных. За последние 20 лет человечество столкнулось с SARS и MERS — атипичной пневмонией в 2002-2003 годах и ближневосточной лихорадкой в 2015-м. По мнению Черешнева, появление SARS-CoV-2 говорит о том, что, возможно, промежутки между вспышками уменьшатся и человечество будет чаще переживать подобные эпидемии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, количество заразившихся в мире достигло почти 2,5 миллиона человек, около 170 тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияРоссийская академия наукВОЗВалерий ЧерешневОбщество
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Это уже не слухи, а заявление Нобелевского лауреата... Есть разница...
23 апреля, 05:59
Владислав Леончук
1110009
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