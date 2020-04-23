В Южной Корее за сутки восемь человек заразились коронавирусом

СЕУЛ, 23 апр - РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 8 случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, общее число зараженных выросло до 10 702, выздоровели еще 134 человека, скончались уже 240 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось о 238 жертвах вируса. В связи со снижением числа новых случаев заражения в стране власти продлили до 5 мая режим социального дистанцирования в ослабленном виде. Заново откроют парки и места отдыха на природе, разрешат ограниченную деятельность спортивным, религиозным и развлекательным учреждениям. Граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из дома и соблюдать все меры профилактики.

По данным KCDC на 00.00 четверга (18.00 среды мск), из числа новых случаев четыре завезены из-за границы. Географически четыре случая обнаружены в Тэгу , по одному - в Пусане и провинции Кёнгидо , еще два случая зафиксированы в ходе карантинного досмотра.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 134 человека, общее число выздоровевших выросло до 8411. Не менее чем у 207 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса. Анализы 10 139 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 563 тысяч анализов на коронавирус.

Погибли еще два пациента, общее число жертв составляет 240, при этом 166 из них скончались в Тэгу, еще 52 - в провинции Кёнсан-Пукто, 14 – в провинции Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане. Еще один погибший в Ульсане

Общее число зараженных в Сеуле достигло 628, в Тэгу – 6840 человек, 1 363 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 659 человек в провинции Кёнгидо, в Пусане 135 случаев. Более 5,2 тысячи человек (48,7%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,9% случаев. По меньшей мере 1021 случай завезли из-за границы, из них 177 обнаружен за последние две недели и составляет 57,1% от общего числа зараженных за этот период.