Эксперт назвал главную проблему во время пандемии коронавируса

"На мой взгляд, сейчас большее зло сконцентрировалось не в сфере уличной преступности, и тем более это не проблемы, связанные с режимом самоизоляции, когда полиция должна выявлять нарушителей. Хотя и тут есть о чем поговорить. Сегодня на первый план выходит борьба с киберпреступностью. Здесь мы оказались не готовы. Кибермошенники действуют в нынешних обстоятельствах более сплоченно, профессионально, грамотно", - сказал Жданов.