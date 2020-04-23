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2020-04-23T04:55
https://ria.ru/20200423/1570439367.html
Правительство Украины поддержало эксперимент с платными камерами в СИЗО
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РИА Новости

Правительство Украины поддержало эксперимент с платными камерами в СИЗО

02:06 23.04.2020 (обновлено: 04:55 23.04.2020)
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© РИА Новости / СтрингерКиевский следственный изолятор №13
Киевский следственный изолятор №13
© РИА Новости / Стрингер
Киевский следственный изолятор №13 . Архивное фото
КИЕВ, 23 апр - РИА Новости. Кабинет министров Украины поддержал экспериментальный проект по введению оплаты за содержание в камерах повышенного комфорта в СИЗО, заявил украинский министр юстиции Денис Малюська.
Ранее министр предложил отпускать людей из-под ареста под залог в виде недвижимости или под залог в рассрочку.
"Правительство поддержало создание платных камер в СИЗО… Соответствующим постановлением предлагается ввести в отдельных следственных изоляторах возможность для лиц, взятых под стражу, на добровольной основе за соответствующую плату получить улучшенные бытовые условия и питание", - цитирует Малюську пресс-служба минюста в среду.
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По его словам, в рамках эксперимента в некоторых СИЗО будут выделены камеры с улучшенными условиями, которыми можно будет воспользоваться за деньги. Эксперимент будет длиться до 2021 года. По истечению этого срока будет принято решение о законодательном закреплении такой платной услуги.
Малюська сообщил, что вырученные деньги будут направлены на проведение ремонтов помещений СИЗО и для создания надлежащих там условий.
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Денис МалюськаСитуация на УкраинеУкраина
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