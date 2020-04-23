Правительство Украины поддержало эксперимент с платными камерами в СИЗО

КИЕВ, 23 апр - РИА Новости. Кабинет министров Кабинет министров Украины поддержал экспериментальный проект по введению оплаты за содержание в камерах повышенного комфорта в СИЗО, заявил украинский министр юстиции Денис Малюська

Ранее министр предложил отпускать людей из-под ареста под залог в виде недвижимости или под залог в рассрочку.

"Правительство поддержало создание платных камер в СИЗО… Соответствующим постановлением предлагается ввести в отдельных следственных изоляторах возможность для лиц, взятых под стражу, на добровольной основе за соответствующую плату получить улучшенные бытовые условия и питание", - цитирует Малюську пресс-служба минюста в среду.

По его словам, в рамках эксперимента в некоторых СИЗО будут выделены камеры с улучшенными условиями, которыми можно будет воспользоваться за деньги. Эксперимент будет длиться до 2021 года. По истечению этого срока будет принято решение о законодательном закреплении такой платной услуги.