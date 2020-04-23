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2020-04-23T01:30
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Полицейским хотят разрешить стрелять на поражение при угрозе нападения
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РИА Новости

Полицейским хотят разрешить стрелять на поражение при угрозе нападения

01:30 23.04.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник ОМОНа
Сотрудник ОМОНа
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудник ОМОНа. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министерство внутренних дел выступило с инициативой расширить полномочия сотрудников полиции, включая право стрелять на поражение. Законопроект с поправками к федеральному закону "О полиции" имеется в распоряжении РИА Новости.
В пояснительной записке к документу говорится, что он направлен, в первую очередь, "на усиление прав и законных интересов граждан", а также на "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел".
Изменения планируется внести с целью спасения жизни граждан, предотвращения преступлений и обеспечения безопасности граждан при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях.
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Оружие, оцепление, автомобили

Полиция, как следует из законопроекта, получит право применять оружие при задержании, если подозреваемый "пытается прикоснуться к оружию" или совершает иные действия, которые можно расценить как "нападение на сотрудника"."
Полицейские получат право вскрывать транспортные средства для спасения жизни граждан, предотвращения преступления, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях. Если машину вскроют в отсутствие владельца, его проинформируют об этом в течение суток.
Поправки могут дать полицейским право оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты. В границах оцепления они смогут осматривать людей, их вещи, предметы, механизмы и вещества, проверять транспорт. Если человек откажется от осмотра или не предъявит сотрудникам правоохранительных органов машину или грузы, то его вправе не пропустить через оцепление ни в одну, ни в другую сторону.
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Соответствует международному опыту

Расширение полномочий полицейских, предлагаемое поправками к закону "О полиции", с одной стороны соответствует международному опыту, с другой – вызовет беспокойство российских правозащитников, опасающихся злоупотреблений со стороны стражей порядка, заявил РИА Новости глава российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов.
По его словам, в настоящее время полиция в основном применяет меры принуждения. И даже в этом случае рискует нарушить права граждан. Поэтому случаи и механизм применения мер принуждения должны быть четко регламентированы, чтобы не допускать разночтений и двоякого толкования.
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"Возражений не вызывает"

В Совете Федерации поддержали предложение наделить полицию правом вскрывать автомобили граждан, в том числе при чрезвычайных ситуациях.
"Предложение распространить применяемое к недвижимому имуществу регулирование на транспортные средства возражений не вызывает", - заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
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РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
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