США признали, что новый иранский спутник выведен на орбиту

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Американские военные обнаружили на орбите новый иранский спутник, запущенный в среду, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
Иранские военные заявили, что 22 апреля с помощью ракеты-носителя "Касед" ("Гонец") на орбиту высотой 425 километров был выведен первый военный спутник "Нур" ("Свет"). Как заявил позже замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен, США наблюдали за иранским космическим пуском, однако он отметил, что не обладает информацией о том, был ли запуск успешным.
"Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США отслеживает два объекта - спутник "Нур" (номер 45529 в каталоге космических объектов) и ступень ракеты "Касед" (номер 45530) от космического пуска из Ирана", - говорится в сообщении на странице эскадрильи в Twitter.
Ранее на специализированном сайте ВВС США space-track.org была опубликована информация об обнаружении на орбите нового объекта после сообщений о запуске иранского спутника, однако о том, что это именно он, прямо не указывалось. При этом объект с номером 45529 и международным обозначением 2020-024А находился на орбите с минимальной высотой 426 километров и максимальной 444 километра и наклонением к экватору 59,8 градуса.
Базирующаяся на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США занимается обнаружением, отслеживанием и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите.
С 2009 года Иран успешно вывел на орбиту пять спутников, в том числе четыре с помощью ракеты "Сафир".
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