США признали, что новый иранский спутник выведен на орбиту

Ранее на специализированном сайте ВВС США space-track.org была опубликована информация об обнаружении на орбите нового объекта после сообщений о запуске иранского спутника, однако о том, что это именно он, прямо не указывалось. При этом объект с номером 45529 и международным обозначением 2020-024А находился на орбите с минимальной высотой 426 километров и максимальной 444 километра и наклонением к экватору 59,8 градуса.