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РИА Наука
2020-04-29T18:46
https://ria.ru/20200423/1570433020.html
Полтора года в самоизоляции. Как выживали участники жестких экспериментов
https://cdn22.img.ria.ru/images/33683/27/336832720_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_f69f20a76b38c000b85e1d0831c09a4c.jpg
РИА Новости

Полтора года в самоизоляции. Как выживали участники жестких экспериментов

08:00 23.04.2020 (обновлено: 18:46 29.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБудущие участники проекта "Марс-500" во время турнира с Анатолием Карповым
Будущие участники проекта Марс-500 во время турнира с Анатолием Карповым
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Альфия Еникеева. Домашнее заточение — не самое легкое испытание для многих оказавшихся в самоизоляции. Но некоторые уже хорошо знают, что это такое и как справиться с конфликтами внутри небольшого коллектива. Речь о добровольцах, участвующих в экспериментах в рамках подготовки к космическим полетам.

Ради искусственного Марса

Больше года — с 3 июня 2010-го по 4 ноября 2011-го — провели в замкнутом пространстве и практически в полной изоляции от мира шесть участников знаменитого международного эксперимента "Марс-500". Организованный "Роскосмосом", Российской академией наук и Европейским космическим агентством, этот проект послужил своего рода репетицией полета на Красную планету, который, по расчетам ученых, на самом деле займет около полутора лет.
Эксперимент разделили на три этапа. Первая группа провела в изоляции две недели, вторая — 105 суток. Тяжелее всего пришлось шестерым добровольцам на третьей стадии. Алексей Ситев, Александр Смолевский, Сухроб Камолов, Ромэн Шарль, Диего Урбина и Ван Юэ продержались 520 суток.
В их распоряжении был небольшой комплекс, состоящий из четырех модулей. Однако свободно передвигаться они могли только в трех: жилом, чья длина составляла около двадцати метров, медицинском и складском — по 12 и 24 метра соответственно. Четвертый модуль считался посадочным. Во время эксперимента им воспользовались лишь трое добровольцев, "посетивших" Красную планету и "забравших" оттуда образцы марсианского грунта.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкУчастники международного проекта "Марс-500" после окончания 520-суточной изоляции
П/к на тему: Завершение международного проекта Марс-500
© РИА Новости / Александр Вильф
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Участники международного проекта "Марс-500" после окончания 520-суточной изоляции
Каждый мог пронести на борт "космического корабля" ограниченный набор личных предметов — книг, музыки, фильмов, настольных игр. Однако скучать не пришлось. За 17 месяцев "полета" добровольцы поставили более сотни опытов, определяющих в том числе влияние длительной изоляции на человеческий организм.
Как отмечали участники проекта, провести столько времени в заточении оказалось нелегко, особенно трудно было вначале. На "обратном пути" они даже играли в Counter-Strike, чтобы снять психологическое напряжение.

Жизнь на вулкане

Несколько лет спустя подобный эксперимент повторили специалисты NASA. На склоне одного из потухших гавайских вулканов Мауна-Лоа построили дом-купол площадью 111 квадратных метров, где несколько команд добровольцев провели в полной изоляции четыре, восемь и 12 месяцев соответственно.
Этот проект получил название HI-SEAS (Hawai’i Space Exploration Analog and Simulation) и так же, как "Марс-500", имитировал полет землян к Красной планете. Его участники готовили себе еду из продуктов глубокой заморозки, проводили запланированные научные эксперименты, а при каждом выходе из купола надевали громоздкие, неудобные скафандры.
© Flickr / European Space AgencyУчастник эксперимента по имитации миссии на Марс на вулкане Мауна-Лоа на Гавайских островах
Участник эксперимента по имитации миссии на Марс на вулкане Мауна-Лоа на Гавайских островах
© Flickr / European Space Agency
Участник эксперимента по имитации миссии на Марс на вулкане Мауна-Лоа на Гавайских островах
Любые контакты с внешним миром были строго запрещены. Общались лишь с представителями проекта, играющими роль сотрудников Центра управления полетами. Причем все сообщения передавались с задержкой в несколько минут в подражание настоящему полету на Марс.
Кроме того, каждый волонтер носил специальный датчик, оценивавший уровень стресса, тон голоса и расстояние до других членов команды. Это позволяло фиксировать конфликтные ситуации.
Снимок поверхности планеты Марс сделанный марсоходом Curiosity. Архивное фото
25 октября 2014, 15:00РИА Наука
На Гавайях стартовал проект по подготовке к полету на МарсПроект НАСА нацелен на то, чтобы понять, с какими социальными и психологическими проблемами могут столкнуться астронавты, оказавшись в изоляции на продолжительное время.
Как отмечали специалисты Гавайского университета, изучавшие влияние длительной изоляции на поведение и эмоциональное состояние человека, ссор избежать не удалось. Несмотря на то что участников эксперимента тщательно отбирали почти из семисот претендентов, конфликты время от времени возникали. Одним из наиболее эффективных способов справиться со стрессом стала виртуальная реальность, позволявшая добровольцам перенестись в более приятную обстановку — на берег моря или в тропический лес.

На Луне только девушки

В 2015 году почти в полную изоляцию поместили шестерых россиянок — сотрудниц Института медико-биологических проблем РАН. В рамках эксперимента "Луна-2015" они провели восемь суток в наземном комплексе, имитирующем космический корабль, направляющийся к спутнику Земли.
Исследование проводилось в том же помещении, что и проект "Марс-500". Правда, в отличие от предыдущего эксперимента, площадь "корабля" была немного меньше, отсутствовал душ. Личную гигиену девушкам приходилось поддерживать с помощью влажных салфеток.
© Фото : ИМПБ РАНУчастница проекта "Луна-2015" внутри переоборудованного модуля "Марс-500"
Участница проекта Луна-2015 внутри переоборудованного модуля Марс-500
© Фото : ИМПБ РАН
Участница проекта "Луна-2015" внутри переоборудованного модуля "Марс-500"
В "полете" участницы провели несколько опытов, оценивающих влияние изоляции на женский организм. Данные о состоянии здоровья на "Землю" передавала аппаратура, подобная той, что используется на МКС.
Как вспоминали потом девушки, одним из наиболее психологически сложных моментов для них стало неожиданное продление эксперимента еще на сутки.
Участница восьмисуточного эксперимента по имитации облета Луны женским экипажем Луна-2015 Татьяна Шигуева после его завершения
6 ноября 2015, 10:29РИА Наука
Первый в истории эксперимент "Луна-2015" успешно завершенВ эксперименте "Луна-2015" участвовали шесть сотрудниц-добровольцев из Института медико-биологических проблем. Целью эксперимента было изучение механизмов адаптации женского организма к условиям изоляции при моделировании перелета к Луне.

Вместе тесно

Неудачей обернулся американский проект "Биосфера-2" в пустыне Аризона, длившийся с 1991-го по 1994 год. Исследователи смоделировали замкнутую экологическую систему, разделенную на семь блоков, среди которых были секция тропического леса, маленький океан с необычным химическим составом, пустыня и саванна.
Ученые хотели понять, сможет ли человек жить и работать в подобных условиях — именно такими, по версии авторов эксперимента, будут космические поселения. Однако их ждало разочарование.
© Фото : Public domain "Биосфера-2" изнутри. Блоки "Саванна" и "Океан"
Биосфера-2 изнутри. Блоки Саванна и Океан
© Фото : Public domain
"Биосфера-2" изнутри. Блоки "Саванна" и "Океан"
Во-первых, из-за стремительного размножения микроорганизмов и насекомых внутри экспериментального комплекса погибли многие виды растений, которые, как предполагалось, участники будут употреблять в пищу. А уровень кислорода упал до критического. Авторам проекта пришлось поставлять внутрь купола кислород и продукты.
Во-вторых, участники эксперимента — четверо мужчин и четыре женщины — перессорились друг с другом. Они разделились на несколько противоборствующих групп, что сильно затрудняло исследования.
Первый этап "Биосферы-2" прекратили досрочно. Вторая попытка провести изоляционный эксперимент также провалилась — на этот раз у ученых закончились деньги.
Тем не менее аналогичный проект, организованный сотрудниками красноярского Института биофизики СО РАН еще в 1972-73 годах, был вполне успешным. Исследователи построили комплекс БИОС-3, моделирующий замкнутую экологическую систему. В течение нескольких месяцев туда отправляли пожить группы добровольцев — от одного до трех человек. Самый продолжительный этап эксперимента длился 180 дней.
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