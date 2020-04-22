В странах Персидского залива растет число заболевших коронавирусом

Как подчеркивают в министерстве, большинство заболевших по-прежнему составляют рабочие из азиатских стран, которые трудятся в Катаре на различных объектах. Кроме того, отдельные люди заразились от членов своих семей, прибывших из-за границы и не пожелавших соблюдать карантин. Число излечившихся от коронавируса за этот период составило 689 человек.