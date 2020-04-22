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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T23:22
https://ria.ru/20200422/1570437317.html
В странах Персидского залива растет число заболевших коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569577731_0:320:3071:2047_1036x0_80_0_0_7fb5b09cf51b65cd17ed26c509d51546.jpg
РИА Новости

В странах Персидского залива растет число заболевших коронавирусом

23:22 22.04.2020
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© REUTERS / Stephanie McGeheeВодитель скорой помощи в Кувейте
Водитель скорой помощи в Кувейте
© REUTERS / Stephanie McGehee
ДОХА, 22 апр - РИА Новости. Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в шести монархиях Персидского залива неуклонно растет, свидетельствуют данные министерств здравоохранения стран региона.
Как сообщил в среду минздрав Саудовской Аравии в социальной сети Twitter, общее число инфицированных коронавирусом в королевстве выросло до 12 772, после того как за последние сутки заболевание было выявлено у более чем 1 141 человека. За весь период с начала пандемии в Саудовской Аравии зафиксировано 114 летальных исходов, выздоровели 1 812 человек. Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу случаев заболевания.
По последним данным минздрава ОАЭ, число случаев заражения коронавирусом в этой стране возросло до 8 238. По информации эмиратского минздрава в социальной сети Twitter, за последние сутки зафиксированы почти 500 новых инфицированных и шесть смертельных случаев. С момента начала пандемии в стране умерли 52 пациента с коронавирусом, выздоровели 1 546.
В свою очередь министерство здравоохранения Бахрейна сообщило на своем сайте в среду, что за прошедшие 24 часа в стране выявлены 36 новых случаев заражения, в результате чего общее число инфицированных достигло 2 009 с начала пандемии, 976 в настоящее время находятся в больницах, умерли семь человек.
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Один из самых высоких приростов заболевшими зарегистрирован в самой маленькой по площади и населению стране региона - Катаре. За последние сутки, по данным местного минздрава, число случаев заболевания увеличилось на 608, превысив 7,1 тысячи. Число летальных исходов достигло 10 после смерти 55-летнего иностранца, который проживал в Катаре и поступил в госпиталь месяц назад. Он умер от осложнений, вызванных коронавирусом.
Как подчеркивают в министерстве, большинство заболевших по-прежнему составляют рабочие из азиатских стран, которые трудятся в Катаре на различных объектах. Кроме того, отдельные люди заразились от членов своих семей, прибывших из-за границы и не пожелавших соблюдать карантин. Число излечившихся от коронавируса за этот период составило 689 человек.
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Гораздо меньше заболевших коронавирусом выявлено в Кувейте, который раньше других стран региона ввел в стране всеобщие выходные, а также закрыл аэропорт и границы для въезда. По последним данным, всего за период пандемии коронавируса заболевание было выявлено в Кувейте у более 2,2 тысячи человек, умерли 13 человек, выздоровели 443. Еще меньше заболевших - 1614 человек - обнаружено до этого времени в султанате Омане, где излечились 238 человек и умерли восемь.
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