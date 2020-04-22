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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T23:13
https://ria.ru/20200422/1570437272.html
В Испании продлили режим повышенной готовности
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569786332_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_615eb19bcc60225a63d95b0829a4ea90.jpg
РИА Новости

В Испании продлили режим повышенной готовности

23:13 22.04.2020
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСитуация в Барселоне в связи с коронавирусом
Ситуация в Барселоне в связи с коронавирусом
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
МАДРИД, 22 апр – РИА Новости. Конгресс депутатов испанского парламента поддержал продление режима повышенной готовности в стране до 9 мая включительно.
За проголосовали 269 депутатов, против 60, воздержались 16. Большинство народных избранников следили за заседанием и голосовали онлайн, в зале конгресса присутствовали лишь несколько десятков народных избранников.
Выступая в ходе заседания, премьер Педро Санчес заявил, что постепенное смягчение карантина начнется во второй половине мая.
Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлевается уже в третий раз. По конституции его введение возможно лишь на 15 дней, а в случае необходимости пролонгировать его действие правительство может только с согласия нижней палаты парламента.
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Ограничительные меры в Испании – одни из самых жестких в Европе. Жители страны имеют право выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы, выгулять собаку в непосредственной близости от дома.
С конца этой недели дети младше 14 лет смогут выходить из дома для прогулок.
Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США). С начала эпидемии и по 22 апреля в Испании выявлено более 208 тысяч случаев заболевания, умерли 21 717 человек.
Министр здравоохранения Сальвадор Илья накануне подтвердил, что пик эпидемии в стране пройден, по его словам, страна находится на стадии "сгибания кривой" распространения коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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