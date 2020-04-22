В Испании продлили режим повышенной готовности

МАДРИД, 22 апр – РИА Новости. Конгресс депутатов испанского парламента поддержал продление режима повышенной готовности в стране до 9 мая включительно.
За проголосовали 269 депутатов, против 60, воздержались 16. Большинство народных избранников следили за заседанием и голосовали онлайн, в зале конгресса присутствовали лишь несколько десятков народных избранников.
Выступая в ходе заседания, премьер Педро Санчес заявил, что постепенное смягчение карантина начнется во второй половине мая.
Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлевается уже в третий раз. По конституции его введение возможно лишь на 15 дней, а в случае необходимости пролонгировать его действие правительство может только с согласия нижней палаты парламента.
Ограничительные меры в Испании – одни из самых жестких в Европе. Жители страны имеют право выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы, выгулять собаку в непосредственной близости от дома.
С конца этой недели дети младше 14 лет смогут выходить из дома для прогулок.
Министр здравоохранения Сальвадор Илья накануне подтвердил, что пик эпидемии в стране пройден, по его словам, страна находится на стадии "сгибания кривой" распространения коронавируса.
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