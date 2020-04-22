Киев решил запустить кампанию по исправлению "Википедии"

Князь Ярослав Мудрый, попавший в "великие украинцы" Еще тысячу лет назад Ярослав Мудрый предупреждал своих сыновей: если будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих.