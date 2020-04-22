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2020-04-23T04:45
https://ria.ru/20200422/1570437041.html
Киев решил запустить кампанию по исправлению "Википедии"
https://cdn25.img.ria.ru/images/155863/10/1558631017_33:346:3059:2048_1036x0_80_0_0_b7737f93135fdd36e5337e4f71823955.jpg
РИА Новости

Киев решил запустить кампанию по исправлению "Википедии"

23:05 22.04.2020 (обновлено: 04:45 23.04.2020)
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© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 22 апр – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины запускает кампанию, чтобы привлечь как можно больше людей к наполнению "Википедии" информацией об Украине и противодействовать дезинформации, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
"МИД начинает сотрудничество с организацией "Викимедиа Украина". Совместные инициативы будут направлены на противодействие дезинформации об Украине и распространение информации об Украине на разных языках в "Википедии"… МИД вместе с "Викимедиа Украина" планируют запустить совместные проекты, чтобы привлечь как можно больше людей к наполнению "Википедии" (информацией - ред.) об Украине", - говорится в сообщении.
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15 ноября 2018, 14:06Сказано в эфире
"Голос народа". Политолог о "Кабинете Монстров" Украины на карте GoogleВ Google Maps украинское правительство переименовали в "Кабинет Монстров". В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева высказал мнение, что с "новым названием" согласились бы многие жители Украины.
По данным пресс-службы, первым этапом сотрудничества станет запуск в мае онлайн-марафона "Месяц украинской дипломатии", в течение месяца авторы украиноязычной "Википедии" будут исправлять "неточности" на тему интеграции Украины в Евросоюз и НАТО и так далее.
Как отмечается, к кампании присоединится команда МИД, дипломатические учреждения за границей опубликуют на своих ресурсах справки и документы о дипломатических отношениях с конкретными странами, которую можно будет использовать в качестве источника для статей "Википедии".
Украинские дипломаты также присоединятся к организации наполнения "Википедии" на языках их страны пребывания, чтобы повысить узнаваемость Украины, ее истории и современности среди мирового сообщества, и наполнить статьи украинской тематики беспристрастными фактами.
Портрет Великого Князя Ярослава Мудрого
20 февраля, 07:00Акценты
Князь Ярослав Мудрый, попавший в "великие украинцы"Еще тысячу лет назад Ярослав Мудрый предупреждал своих сыновей: если будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих.
913713178
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Популярные комментарии
Ну теперь узнают европейцы, от кого первые люди на Земле пошли.
23 апреля, 05:47
nKnakis Kamakis
740000
Как я понимаю,теперь в Википедии статьи типа "Крым" будут править через день - то мы, то небратья?
22 апреля, 23:13
Von Stirliz
640000
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