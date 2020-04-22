Киев решил запустить кампанию по исправлению "Википедии"

КИЕВ, 22 апр – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины запускает кампанию, чтобы привлечь как можно больше людей к наполнению "Википедии" информацией об Украине и противодействовать дезинформации, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
"МИД начинает сотрудничество с организацией "Викимедиа Украина". Совместные инициативы будут направлены на противодействие дезинформации об Украине и распространение информации об Украине на разных языках в "Википедии"… МИД вместе с "Викимедиа Украина" планируют запустить совместные проекты, чтобы привлечь как можно больше людей к наполнению "Википедии" (информацией - ред.) об Украине", - говорится в сообщении.
15 ноября 2018, 14:06Сказано в эфире"Голос народа". Политолог о "Кабинете Монстров" Украины на карте GoogleВ Google Maps украинское правительство переименовали в "Кабинет Монстров". В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева высказал мнение, что с "новым названием" согласились бы многие жители Украины.
По данным пресс-службы, первым этапом сотрудничества станет запуск в мае онлайн-марафона "Месяц украинской дипломатии", в течение месяца авторы украиноязычной "Википедии" будут исправлять "неточности" на тему интеграции Украины в Евросоюз и НАТО и так далее.
Как отмечается, к кампании присоединится команда МИД, дипломатические учреждения за границей опубликуют на своих ресурсах справки и документы о дипломатических отношениях с конкретными странами, которую можно будет использовать в качестве источника для статей "Википедии".
Украинские дипломаты также присоединятся к организации наполнения "Википедии" на языках их страны пребывания, чтобы повысить узнаваемость Украины, ее истории и современности среди мирового сообщества, и наполнить статьи украинской тематики беспристрастными фактами.