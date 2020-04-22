Белоруссия хочет отказаться от российской гречки

МИНСК, 22 апр — РИА Новости. Белоруссия намерена уже в текущем году отказаться от импорта гречки из России, нарастив производство до полного обеспечения внутреннего рыка, сообщил в среду начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхоза республики Алексей Богданов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, Россия якобы отказалась продавать эту крупу республике.

"Главой государства было принято решение, и оно абсолютно верное, — увеличить объем посевных площадей гречихи вдвое, что позволит нам уже в текущем году обеспечить под 100-процентные нужды наш внутренний рынок в объеме 20 тысяч тонн гречневой крупы. Поручение по увеличению объемов внутреннего производства позволит нам полностью обеспечить себя гречневой крупой и даже немного экспортировать на рынки других государств", — цитирует Богданова Sputnik Беларусь

Как пояснил Богданов, Белоруссия завозит гречневую крупу из России еще с советских времен, так как по почвенно-климатическим условиям в России проще производить разные виды круп, в том числе гречневую. Поэтому были организованы постоянные поставки и заключены долгосрочные контракты, уточнил он.

"Беларусь является хорошим торгово-экономическим партнером, и России выгодно поставлять нам гречку, которую мы немного недопроизводим в нашей республике. И тут вдруг как гром среди ясного неба мы получаем отказ в поставках. Это было большой неожиданностью, потому что в рамках Союзного государства даже не могли отгрузить проплаченные контракты — и вагоны уже загруженные стояли, не выписывались фитосанитарные сертификаты", — заявил представитель белорусского министерства.

Он отметил, что это не могло остаться без внимания главы государства, который поручил разобраться с ситуацией в кратчайшие сроки. Как рассказал Богданов, ограничения были введены 20 марта и уже 21 марта состоялся телефонный разговор премьер-министров Белоруссии и России, они обсудили эту проблему. Затем практически в течение месяца — до 15 апреля, когда были сняты ограничения — с этим вопросом разбирались эксперты на разных уровнях, сказал Богданов.

По его данным, объемы поставок гречки из России в марте упали на 70% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В целом за первый квартал текущего года из России на белорусский рынок недопоставлено практически 20% гречневой крупы, добавил представитель Минсельхоза.