Кубань предложила Ростуризму допмеры господдержки туристической отрасли

КРАСНОДАР, 22 апр – РИА Новости. Краснодарский край направил в Ростуризм предложения по дополнительным мерам господдержки туротрасли, сообщает администрация региона.

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Светлана Балаева рассказала в среду в ходе прямого эфира о помощи региональным организациям индустрии гостеприимства. По словам главы ведомства, разработаны несколько пакетов мер поддержки на федеральном и краевом уровнях.

"На основании обращений предприятий и отраслевых ассоциаций выработаны предложения по дополнению пакета мер господдержки турсферы. Это отмена соцвыплат с фондов оплаты труда, отмена начисления НДФЛ, отсрочка уплаты НДС, отмена либо снижение ставок региональных налогов на имущество и на землю, включая плату за аренду земли и лесного фонда, снижение ставок по УСН, решение вопроса по оплате коммунальных услуг. Предложения направлены регионом в Ростуризм", - говорится в сообщении.

Уточняется, что федеральные меры поддержки затрагивают крупные, средние и малые предприятия: отели, санатории, другие средства размещения, а также турагентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма. Они предполагают продление для малых и средних предприятий сроков уплаты налога на прибыль организаций и налога по упрощенной системе налогообложения, НДФЛ, патентной системы налогообложения, транспортного налога, налога на имущество организаций и земельного налога.

На региональном уровне меры поддержки установлены для крупных предприятий наиболее пострадавших отраслей, на которые не распространяются федеральные решения. В частности, предусмотрена отсрочка по налоговым и арендным платежам до 15 ноября 2020 года. Еще одна региональная мера – предоставление краевым фондом микрофинансирования льготных микрозаймов "Антикризисный 1-1-1" по ставке 1% годовых.

Подробнее узнать о мерах поддержки можно на официальном сайте министерства курортов в специальном разделе "О режиме повышенной готовности", а также на горячей линии ведомства.