Девять врачей больницы в Ленинградской области заразились коронавирусом

"В Рощинской больнице две недели назад у одного из пациентов была обнаружена коронавирусная инфекция. Пациента сразу же перевели в специализированный стационар, а у всех медицинских работников и других пациентов были проведены анализы. Первоначальные тесты были отрицательные. Позднее тесты выявили заболевания у девяти сотрудников больницы", - рассказал Вылегжанин журналистам.