Девять врачей больницы в Ленинградской области заразились коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости. Рощинскую больницу в Ленинградской области закрыли на карантин после того, как врачи заразились коронавирусом от пациента, сообщил председатель комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин.
"В Рощинской больнице две недели назад у одного из пациентов была обнаружена коронавирусная инфекция. Пациента сразу же перевели в специализированный стационар, а у всех медицинских работников и других пациентов были проведены анализы. Первоначальные тесты были отрицательные. Позднее тесты выявили заболевания у девяти сотрудников больницы", - рассказал Вылегжанин журналистам.
Он отметил, что после обнаружения у пациента COVID-19 всех контактировавших с ним врачей отправили на изоляцию.
"Сейчас они получают специализированное лечение в стационаре или амбулаторно, а больница закрыта на карантин. За счет здоровых сотрудников была усилена неотложная помощь и амбулаторная служба", - добавил Вылегжанин.
Также глава комитета сообщил, что Рощинская больница перепрофилируется для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, в частности, проводится кислород к имеющимся койкам, проводится дооснащение.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области количество заболевших COVID-19 на данный момент составляет 537 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.