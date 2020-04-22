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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T20:48
https://ria.ru/20200422/1570434283.html
Аксенов прокомментировал слова украинского посла о коронавирусе в Крыму
https://cdn22.img.ria.ru/images/156345/55/1563455595_0:194:2949:1853_1036x0_80_0_0_f08b5a272f788fe94fb16cd26584aea6.jpg
РИА Новости

Аксенов прокомментировал слова украинского посла о коронавирусе в Крыму

20:48 22.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Посол Украины в Чехии занимается перекладыванием с больной головы на здоровую, когда заявляет о серьезном распространении новой коронавирусной инфекции в Крыму и на Донбассе, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Украинский посол в Чехии заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Крыму и Донбассе "очень серьезная" и связана с летальными случаями, а власти преуменьшают масштабы происходящего, сообщили СМИ.
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"Обычный прием врунов и демагогов – обвинять других в своих собственных грехах и валить с больной головы на здоровую. Плачевное состояние украинской медицины, а также общий бардак и деградация страны дают серьезные основания сомневаться как раз в официальной коронавирусной статистике Украины, которая вряд ли отражает реальную ситуацию", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По мнению Аксенова, пока мир занят борьбой с пандемией, украинскому чиновнику не до проблем Киева, поэтому он решил таким способом напомнить о фантомных болях украинской власти. Это обычная манера поведения представителей киевского режима и обычный стиль хуторской дипломатии, отметил он.
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции с момента начала тестирования в республике Крым достигло 51, в Севастополе 25. В Крыму выздоровели и выписаны из больниц 23 человека, в Севастополе - пять. Летальных случаев в Крыму и Севастополе на сегодня нет.

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеКоронавирусыСергей Аксенов (политик)Республика КрымСевастопольВ мире
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