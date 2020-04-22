Число зараженных коронавирусом в ДНР возросло до 67 человек

Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края

Ранее в ведомстве сообщали о 36 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

"Министерство здравоохранения ДНР информирует, что в Донецкой Народной республике, согласно проведенным исследованиям 22 апреля, выявлен 31 случай заболевания COVID-19... По состоянию на 17.00 (совпадает с мск - ред.) 22 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой народной республики 67. На лечении 64 пациента. Выписаны с выздоровлением два человека. Летальных случаев - один" , - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что все выявленные 22 апреля - из числа контактных лиц с ранее заболевшими COVID-19, очаги коронавирусной инфекции локализованы и находятся под наблюдением медицинских работников. Течение болезни у пациентов проходит в легкой форме, все получают необходимое лечение.

Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.