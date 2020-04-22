В Италии выросло число выздоровевших от COVID-19 за сутки

Работа российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо

РИМ, 22 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Выздоровевшими от Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 2943 жителя Италии , что стало самым высоким показателем с начала вспышки заражений, следует из сводки службы гражданской обороны Италии.

Общее число выздоровевших достигло 54 543. Накануне сообщалось о 2723 случаях выздоровления.

На сегодня зараженными являются 107 699 человек, за сутки это число снизилось на 10. Этот показатель стал снижаться с понедельника.

Общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 187 327. Во вторник этот показатель составлял 183 957 случаев.

Число погибших вследствие заражения коронавирусом возросло на 437 человека за сутки. Таким образом, общее число жертв эпидемии достигло 25 085. Во вторник было зарегистрировано 534 смертельных исхода.