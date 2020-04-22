В Италии выросло число выздоровевших от COVID-19 за сутки

Всего за сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии выросло на две тысячи и превысило 12 тысяч.
Всего за сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии выросло на две тысячи и превысило 12 тысяч.
Смертельных случаев стало больше на 196. По последним данным, погибли 827 человек.
Смертельных случаев стало больше на 196. По последним данным, погибли 827 человек.
Сводки о количестве зараженных публикуют каждый день.
Сводки о количестве зараженных публикуют каждый день.
Власти ввели новые меры по борьбе с распространением инфекции.
Власти ввели новые меры по борьбе с распространением инфекции.
Карантин, объявленный ранее в северных регионах, распространили на всю страну.
Карантин, объявленный ранее в северных регионах, распространили на всю страну.
Не проводится никаких гражданских и религиозных церемоний, включая похороны.
Не проводится никаких гражданских и религиозных церемоний, включая похороны.
Перемещения между населенными пунктами отныне разрешены только при особой необходимости.
Перемещения между населенными пунктами отныне разрешены только при особой необходимости.
Чтобы покинуть город, нужно заполнить специальный документ, указав причину выезда.
Чтобы покинуть город, нужно заполнить специальный документ, указав причину выезда.
За обман придется заплатить штраф или даже сесть в тюрьму.
За обман придется заплатить штраф или даже сесть в тюрьму.
Открыты лишь магазины, где можно купить предметы первой необходимости, и аптеки.
Открыты лишь магазины, где можно купить предметы первой необходимости, и аптеки.
Фабрики и производства будут работать при соблюдении мер безопасности, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.
Фабрики и производства будут работать при соблюдении мер безопасности, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.
Эффект от усилий можно будет увидеть через пару недель, отмечают власти.
Эффект от усилий можно будет увидеть через пару недель, отмечают власти.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В 114 странах мира инфекцию диагностировали у 118 тысяч человек.
В 114 странах мира инфекцию диагностировали у 118 тысяч человек.
Всего за сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии выросло на две тысячи и превысило 12 тысяч.
Смертельных случаев стало больше на 196. По последним данным, погибли 827 человек.
Сводки о количестве зараженных публикуют каждый день.
Власти ввели новые меры по борьбе с распространением инфекции.
Карантин, объявленный ранее в северных регионах, распространили на всю страну.
Не проводится никаких гражданских и религиозных церемоний, включая похороны.
Перемещения между населенными пунктами отныне разрешены только при особой необходимости.
Чтобы покинуть город, нужно заполнить специальный документ, указав причину выезда.
За обман придется заплатить штраф или даже сесть в тюрьму.
Открыты лишь магазины, где можно купить предметы первой необходимости, и аптеки.
Фабрики и производства будут работать при соблюдении мер безопасности, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.
Эффект от усилий можно будет увидеть через пару недель, отмечают власти.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В 114 странах мира инфекцию диагностировали у 118 тысяч человек.