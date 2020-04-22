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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T19:34
https://ria.ru/20200422/1570431423.html
В ДНР умер первый пациент с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_62:389:3010:2048_1036x0_80_0_0_a37b0c150aa77d4fd33a32c0e1f68856.jpg
РИА Новости

В ДНР умер первый пациент с коронавирусом

19:34 22.04.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Скорая помощь. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Первый летальный случай от COVID-19 зарегистрирован на территории самопровозглашенной Донецкой республики, сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Донецкой народной республике зарегистрирован первый летальный случай от COVID-19. Пациент 60 лет поступил в учреждение здравоохранения уже в тяжелом состоянии с первоначальным диагнозом пневмония. В ходе лечения был произведен забор биоматериала для исследования на коронавирусную инфекцию, к сожалению, пациента спасти не удалось", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Минздрава ДНР.
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Скорость распространения нового коронавируса
Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию. По информации минздрава, на лечении в республике находятся 34 человека с подтвержденным коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВОЗВ мире
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