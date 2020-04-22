В ДНР умер первый пациент с коронавирусом

ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Первый летальный случай от COVID-19 зарегистрирован на территории самопровозглашенной Донецкой республики, сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
"В Донецкой народной республике зарегистрирован первый летальный случай от COVID-19. Пациент 60 лет поступил в учреждение здравоохранения уже в тяжелом состоянии с первоначальным диагнозом пневмония. В ходе лечения был произведен забор биоматериала для исследования на коронавирусную инфекцию, к сожалению, пациента спасти не удалось", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Минздрава ДНР.
Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию. По информации минздрава, на лечении в республике находятся 34 человека с подтвержденным коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.