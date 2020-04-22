Минсельхоз исключил возможность дефицита каких-либо продуктов в России

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пищевые предприятия России работают бесперебойно, это исключает возможность дефицита каких-либо групп продовольствия в стране, говорится в сообщении Пищевые предприятия России работают бесперебойно, это исключает возможность дефицита каких-либо групп продовольствия в стране, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Потребности России в основных продуктах питания полностью обеспечиваются существующими объемами производства даже в условиях повышенного спроса. В настоящее время предприятия отрасли работают бесперебойно, что исключает возможность дефицита каких-либо групп продовольствия", - говорится в сообщении.

Росстат в среду опубликовал данные о промышленном производстве в России в первом квартале и в марте 2020 года. По данным статистического ведомства, производство пищевых продуктов в РФ в марте увеличилось на 9,3% к марту 2019 года и на 10,2% к февралю текущего года, а в первом квартале показатель увеличился на 9,9% в годовом выражении.

"Положительная динамика во многом обусловлена ростом объемов производства сельскохозяйственного сырья, наращиванию экспорта, а также мерам господдержки и внедрению современных технологий производства. Сегодня российские предприятия выпускают готовую продукцию высокого качества, востребованную как на внутреннем, так и на внешнем рынках", - отмечает Минсельхоз.

По данным Росстата, в первом квартале значительно увеличилось производство переработанного и консервированного картофеля (на 27,5% по сравнению с январем-мартом 2019 года), нерафинированного подсолнечного масла и его фракций (на 20,5%), сливочного масла (на 16,1%), сыров (на 15,5%).

Статистическое ведомство также отмечало, что в марте производство ряда продуктов питания, предметов гигиены и бытовой химии в России резко выросло из-за ажиотажа на фоне пандемии коронавируса. В частности, производство гречневой крупы в марте составило 50,5 тысячи тонн, что выше показателя марта прошлого года на 41,1%, а выпуск макарон вырос на 20,7%, до 144 тысяч тонн.