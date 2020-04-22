Зеленский пообещал за четыре года сделать Украину современной

Ранее офис президента сообщил, что презентует фильм по случаю годовщины пребывания Зеленского на посту главы государства, которая наступит 20 мая.

Он также отметил, что не жалеет о своем решении баллотироваться в президенты в 2019 году.

Зеленский был избран президентом Украины на очередных выборах весной 2019 года, его инаугурация состоялась 20 мая этого же года. В своей избирательной программе Зеленский ставил целью проведение масштабных реформ в стране, а также борьбу с коррупцией.