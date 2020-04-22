Зеленский пообещал за четыре года сделать Украину современной

КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что за следующие четыре года ему удастся перестроить страну и сделать ее современной.
Ранее офис президента сообщил, что презентует фильм по случаю годовщины пребывания Зеленского на посту главы государства, которая наступит 20 мая.
"Я действительно хочу построить Украину. Я хочу передать Украину, в которой будут все дороги. Я думаю, что мы сможем за эти четыре года полностью перезагрузить Украину. И я думаю, что мы увидим современную страну, цифровую. Уверен, что мы закончим войну. Уверен в этом. И передадим Украину, в которой будет жить, не хочу загадывать, сколько миллионов людей. Но больше, чем сейчас", - заявил Зеленский в фильме "Год президента Зеленского", который транслировал телеканал "Украина 24".
Он также отметил, что не жалеет о своем решении баллотироваться в президенты в 2019 году.
"Я хотел помочь стране. Мы знали, что у нас война в Донбассе, но мы не знали, что нас ждет мировой экономической кризис, коронавирус, иранская трагедия (авиакатастрофа, которая случилась в январе 2020 года, когда был сбит пассажирский самолет компании МАУ под Тегераном – ред). Каждый день есть вызовы", - заявил президент.
Зеленский был избран президентом Украины на очередных выборах весной 2019 года, его инаугурация состоялась 20 мая этого же года. В своей избирательной программе Зеленский ставил целью проведение масштабных реформ в стране, а также борьбу с коррупцией.
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