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2020-04-22T18:51
https://ria.ru/20200422/1570428423.html
Зеленский пообещал не раскалывать Украину
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РИА Новости

Зеленский пообещал не раскалывать Украину

18:34 22.04.2020 (обновлено: 18:51 22.04.2020)
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© REUTERS / StringerПрезидент Украины Владимир Зеленский в защитной маске на заседании парламента в Киеве, Украина
Президент Украины Владимир Зеленский в защитной маске на заседании парламента в Киеве, Украина
© REUTERS / Stringer
КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что украинцы стремятся быть единой нацией и пообещал не делать ничего, что будет расскалывать страну.
Ранее офис президента сообщил, что 22 апреля на его официальных страницах пройдет премьерный показ фильма, посвященного итогам первого года работы Зеленского на посту главы государства. Также фильм будут транслировать ряд украинских телеканалов. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая.
"Я уверен, что большинство украинцев хотят быть одной нацией, большинству украинцев не важно на каком языке ты друг с другом разговариваешь, в какую церковь ты ходишь. Все это не важно. У большинства украинцев нет времени сидеть в интернете и писать посты в Facebook, они хотят быть одной страной. И мы для этого все сделаем, никогда в жизни не будем раскалывать страну", - заявил глава государства в фильме "Год президента Зеленского", который транслировал телеканал "Украина 24".
Он отметил, что украинцы продемонстрировали единство в сложных ситуациях, таких как конфликт в Донбассе и борьба с коронавирусом.
Зеленский в 2019 году в День независимости заявил, что украинцам необходимо быть единым народом вне зависимости от вероисповедания или используемого языка.
Здание правительства Украины в Киеве
23 марта, 14:53Сказано в эфире
Эксперт о возможных потрясениях на Украине: есть причина беспокоитьсяУкраина может развалиться из-за кризиса, вызванного коронавирусом, считает украинский журналист Дмитрий Гордон. В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал это мнение.
В 2018 году была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) по инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко и Константинопольского патриархата путем слияния двух раскольнических "церквей". Этот вопрос вызвал ряд дискуссий в обществе и политических кругах.
Также в 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
Кроме того, парламент Украины принял закон "О полном общем среднем образовании", который позволяет существенно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском. Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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22 апреля, 17:57
Зеленский заявил о необходимости "перезагрузить" судебную систему
06220214
Петр ПорошенкоМинскООНСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВ мире
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