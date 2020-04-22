Жительницу Владимира оштрафовали за нарушение карантина

"Это еще не вакцина". Врач об испытаниях средств против COVID-19 В Германии объявили о предстоящем начале клинического испытания вакцины против COVID-19. Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik объяснил, почему о скором появлении вакцины говорить пока рано.