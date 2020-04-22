Жительницу Владимира оштрафовали за нарушение карантина

ВОРОНЕЖ, 22 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Владимира оштрафовал на 20 тысяч рублей местную жительницу, которая вернулась из Мексики и нарушила двухнедельный карантин по коронавирусу.
"При рассмотрении дела установлено, что П., приехав на территорию Российской Федерации из Мексики, в нарушение п.2.3 постановления "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" не выполнила требования изоляции в домашних условиях в течение 14 календарных дней со дня прибытия", - говорится в сообщении суда.
По его данным, изначально женщина не отрицала нарушение режима самоизоляции, однако на суде вину не признала. Суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Во Владимирской области зарегистрированы 293 случая заболевания коронавирусом, шесть человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Кроме того, в больнице №3 города Мурома скончалась женщина 1946 года рождения с подозрением на коронавирус.
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