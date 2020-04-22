Новак рассказал о рисках изменения налогов для снижения цен на бензин

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Вариант изменения налоговой системы для снижения цен на бензин в России несет в себе риск потери части доходов бюджета, что особенно чувствительно в условиях реализации государством антикризисных мер, в случае отмены демпфирующего механизма бюджет недополучит 1 триллион рублей, сообщил глава Вариант изменения налоговой системы для снижения цен на бензин в России несет в себе риск потери части доходов бюджета, что особенно чувствительно в условиях реализации государством антикризисных мер, в случае отмены демпфирующего механизма бюджет недополучит 1 триллион рублей, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций.

Комментируя слова лидера " Справедливой России " Сергея Миронова о ценах на топливо на внутреннем рынке и демпфирующем механизме, министр сказал: "Сергей Михайлович предложил снизить демпфер, за счет этого снизить цены на заправках. Я вижу риск, который требует обсуждения: риск потери части доходов бюджета, который не будет компенсирован, притом что сейчас идут довольно большие расходы бюджета на реализацию антикризисных мер".

"В случае отмены демпфера бюджет недополучит порядка 1 триллиона рублей", - добавил министр.

Новак в ходе встречи уточнил, что Минэнерго мониторит ситуацию с ценами на топливо в РФ в ежедневном режиме, и отметил их стабильность, несмотря на волатильность мировых рынков. По его словам, цены на бензин Аи-91 в рознице с начала года не изменились, а в опте снизились на 3%. В годовом выражении цены на бензин выросли на 1,7%, что ниже инфляции.

Что касается летнего дизельного топлива, то на АЗС с начала года оно подорожало на 1,5%, а год к году - на 3%, также ниже инфляции. А на оптовом рынке дизель подешевел примерно на 4% с начала года и на 3,4% год к году. Стоимость авиационного керосина при этом упала на 41,5% с начала года.