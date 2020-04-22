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2020-04-22T18:46
https://ria.ru/20200422/1570427965.html
Новак рассказал о рисках изменения налогов для снижения цен на бензин
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РИА Новости

Новак рассказал о рисках изменения налогов для снижения цен на бензин

18:44 22.04.2020 (обновлено: 18:46 22.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля на АЗС "Газпромнефть" в Москве
Заправка автомобиля на АЗС Газпромнефть в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Вариант изменения налоговой системы для снижения цен на бензин в России несет в себе риск потери части доходов бюджета, что особенно чувствительно в условиях реализации государством антикризисных мер, в случае отмены демпфирующего механизма бюджет недополучит 1 триллион рублей, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций.
Комментируя слова лидера "Справедливой России" Сергея Миронова о ценах на топливо на внутреннем рынке и демпфирующем механизме, министр сказал: "Сергей Михайлович предложил снизить демпфер, за счет этого снизить цены на заправках. Я вижу риск, который требует обсуждения: риск потери части доходов бюджета, который не будет компенсирован, притом что сейчас идут довольно большие расходы бюджета на реализацию антикризисных мер".
"В случае отмены демпфера бюджет недополучит порядка 1 триллиона рублей", - добавил министр.
Новак в ходе встречи уточнил, что Минэнерго мониторит ситуацию с ценами на топливо в РФ в ежедневном режиме, и отметил их стабильность, несмотря на волатильность мировых рынков. По его словам, цены на бензин Аи-91 в рознице с начала года не изменились, а в опте снизились на 3%. В годовом выражении цены на бензин выросли на 1,7%, что ниже инфляции.
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"Делать этого нельзя". Миронов раскрыл мнение Новака про цены на бензин
Что касается летнего дизельного топлива, то на АЗС с начала года оно подорожало на 1,5%, а год к году - на 3%, также ниже инфляции. А на оптовом рынке дизель подешевел примерно на 4% с начала года и на 3,4% год к году. Стоимость авиационного керосина при этом упала на 41,5% с начала года.
Демпфирующий коэффициент является частью расчета обратного акциза на нефть, который выплачивается российским переработчикам как компенсация роста внутренних цен на сырье в рамках налогового маневра. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство через демпфер компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены на топливо в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива. Сейчас работает последний вариант.
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Главный вопрос: подешевеет ли бензин вслед за нефтью
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РоссияЦены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Справедливая РоссияАлександр НовакБензинЭкономика
Популярные комментарии
Эти "радетели" за народ совсем берега попутали. Пора их вернуть на землю "обетованную", а то так совсем от рук отобьются...
22 апреля, 20:23
Константин Иванов
12710002
Что-то вы больно много ему з\п поставили, пусть минималку получает)
22 апреля, 19:32
EL Diablo
11330001
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