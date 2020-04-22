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2020-04-22T17:39
https://ria.ru/20200422/1570424858.html
О "Неизвестном знаменосце" расскажут в онлайн-марафоне Минпросвещения
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РИА Новости

О "Неизвестном знаменосце" расскажут в онлайн-марафоне Минпросвещения

17:39 22.04.2020
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© РИА НовостиVR-проект "Неизвестный знаменосец"
VR-проект Неизвестный знаменосец
© РИА Новости
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Участники онлайн-марафона "Домашний час", запущенного Министерством просвещения Российской Федерации и социальной сетью ВКонтакте, смогут ознакомиться с VR-историей "Неизвестный знаменосец". Рассказ о ней станет частью лекции о взятии Рейхстага консультанта проекта, кандидата исторических наук, доцента кафедры теории и истории журналистики Филологического факультета РУДН Николая Пархитько.
Выступление состоится в четверг, 23 апреля, в 14.00. Посмотреть его можно будет в официальном сообществе Минпросвещения России во ВКонтакте, предварительной регистрации не требуется.
VR-проект "Неизвестный знаменосец" был подготовлен к 75-летию Великой Победы совместно Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России" и РИА Новости при поддержке медиагруппы "Красный квадрат".
Проект "Неизвестный знаменосец" доступен в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в AppStore и Android в Google Play. Для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности любого формата включая картонные. Также доступен просмотр без кардборда в режиме 360 и web-версия на YouTube.
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Проект рассказывает о водружении над Рейхстагом флагов и знамен десятками штурмовых групп и бойцов-одиночек. "Неизвестный знаменосец" воссоздает события 30 апреля – 2 мая 1945 года. В первой сцене пользователь оказывается "в теле" одного из бойцов Красной армии, его задача – установить Знамя Победы. Во второй рассказывается история 12 красных стягов, взвившихся над поверженной столицей Третьего рейха. В эпилоге представлена сцена-метафора освобожденной от нацизма Европы.
Марафон открытых эфиров "Домашний час" Министерства просвещения РФ был запущен в социальной сети "ВКонтакте" в помощь родителям, школьникам и студентам, находящимся дома во время режима самоизоляции. Ежедневно на площадке "ВКонтакте" лучшие педагоги страны, психологи, популярные блогеры и эксперты в области культуры делятся советами, как построить свой день с пользой для себя и своих детей, и помогать с выстраиванием ежедневного расписания образовательных активностей.
"Неизвестный знаменосец" — часть большого проекта "Знаменосцы Победы", который "Бессмертный полк России" движение реализует при поддержке Фонда президентских грантов. Он призван раскрыть малоизвестные страницы истории Великой Отечественной войны и заставить каждого задуматься, что он сделал для того, чтобы сохранить память о своих предках. 
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Озвучивали "Неизвестного знаменосца" популярные российские артисты Егор Бероев, Виктор Добронравов, Игорь Петренко, Максим Демченко. Также в записи принял участие телеведущий, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В 2019 году журналистские VR-проекты РИА Новости стали лауреатами российских и международных премий. В частности, проекты завоевали премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, международную премию IPRA Golden World Awards 2019, премию Всероссийского конкурса "В союзе слова и добра" и другие.
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.
Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube составляет около девяти миллионов подписчиков.
Неизвестный знаменосец. VR-реконструкция
7 апреля, 13:1675 лет Великой Победы
Неизвестный знаменосец. VR-реконструкцияКто и зачем водрузил главное Красное Знамя Победы над Рейхстагом весной 1945 года. Почему это было так важно. Сколько на самом деле было героев – знаменосцев. Как выглядела крыша Рейхстага и кто окрасил Берлин в красные цвета Советской армии. Впервые вы увидите это своими глазами.
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