Все сотрудники отделения ортопедии НИИ Вредена заразились коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Заведующий отделением нейроортопедии с костной онкологией НИИ имени Вредена в Петербурге Дмитрий Пташников сообщил, что все его сотрудники заразились коронавирусом.
"Идет 12-й день карантина. Все наши сотрудники на сегодняшний день болеют. У 9 из 10 на компьютерной томографии подтверждена пневмония, еще пневмония у 12 из 32 пациентов. Двоих пришлось перевести в связи с сопутствующей тяжелой патологией в специализированные стационары", — рассказал Пташников в Instagram.
По его словам, он сам он тоже болеет. "Я температурил несколько дней. Состояние приличное. Мы закрыты в одном помещении с больными, внутренних шлюзов организовать не удалось, шлюзы работают только на выход", — добавил завотделением.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена и еще две городские больницы полностью выведены из строя.
По данным городского оперштаба, всего в Санкт-Петербурге выявили 2267 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 296 человек, 14 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.