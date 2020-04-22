Цена нефти марки WTI выросла на 30%

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Нефть техасской марки WTI подорожала на 30 процентов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:53 (мск) цена июньских фьючерсов WTI поднялась до 15,1 доллара за баррель, при этом минутами ранее она достигала 16,2 доллара.

Стоимость североморской смеси Brent с поставкой в июне выросла на 11,59 процента — до 21,57 доллара, хотя сегодня утром она упала ниже 16 долларов за баррель — такого не было с 11 декабря 1999 года.

В понедельник майские фьючерсы WTI впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.

Ситуация с ценами на нефть

На фоне распространения коронавирусного заболевания , которому подвержены более 2,5 миллиона человек во всем мире, большинство стран ввели карантин, закрыли границы и ограничили передвижение своих граждан, а предприятия остановили работу. В связи с этим упал спрос на нефть, а в марте государства — участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по добыче и цены на нефть снизились более чем вдвое с начала года.

В последние недели котировки восстанавливались в преддверии новой встречи ОПЕК+. Страны — члены организации по итогам видеоконференции 12 апреля договорились о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее — до конца апреля 2022 года.