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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-22T17:42
https://ria.ru/20200422/1570423051.html
Цена нефти марки WTI выросла на 30%
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570372263_0:109:3446:2047_1036x0_80_0_0_2b57db2dc94f23c3075d14e9b35e08a9.jpg
РИА Новости

Цена нефти марки WTI выросла на 30%

17:09 22.04.2020 (обновлено: 17:42 22.04.2020)
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© AP Photo / Eric GayДобыча нефти в Техасе, США
Добыча нефти в Техасе, США
© AP Photo / Eric Gay
Добыча нефти в Техасе, США. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Нефть техасской марки WTI подорожала на 30 процентов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16:53 (мск) цена июньских фьючерсов WTI поднялась до 15,1 доллара за баррель, при этом минутами ранее она достигала 16,2 доллара.
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В понедельник майские фьючерсы WTI впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.

Ситуация с ценами на нефть

На фоне распространения коронавирусного заболевания, которому подвержены более 2,5 миллиона человек во всем мире, большинство стран ввели карантин, закрыли границы и ограничили передвижение своих граждан, а предприятия остановили работу. В связи с этим упал спрос на нефть, а в марте государства — участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по добыче и цены на нефть снизились более чем вдвое с начала года.
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В последние недели котировки восстанавливались в преддверии новой встречи ОПЕК+. Страны — члены организации по итогам видеоконференции 12 апреля договорились о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее — до конца апреля 2022 года.
Однако, по данным Международного энергетического агентства, соглашение ОПЕК+ не способно компенсировать падение спроса в мире, но может привести к началу сокращения запасов во втором полугодии на фоне избытка сырья.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentЭкономика
Популярные комментарии
Нефть так и будет прыгать в цене, при чем на самых низких уровнях пока не будут убраны излишки. А излишки сейчас только со стороны США. Время сланцевиков пришло к концу и это все прекрасно понимают. Больше им не дадут править балом.
22 апреля, 17:19
Jonnsjr Carter
2200004
Ждём повышения цен на бензин.
22 апреля, 17:51
chayser011
240014
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