Зеленский заявил, что не проводил назначений в госорганы за деньги

Ранее офис президента сообщил, что презентует фильм по случаю годовщины пребывания Зеленского на посту главы государства, которая наступит 20 мая.

При этом Зеленский отметил, что его отцу часто звонят знакомые и родственники с разными просьбами, в том числе назначений, но он всем отказывает.