Зеленский заявил, что не проводил назначений в госорганы за деньги

КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не назначал ни одного руководителя государственных органов за деньги.
Ранее офис президента сообщил, что презентует фильм по случаю годовщины пребывания Зеленского на посту главы государства, которая наступит 20 мая.
"Вам сегодня скажет любая страна мира - и США и все европейцы, и внутри страны все знают, что изменилось внутри страны – наверху никто ничего не берет, президент ничего не берет, ни одной копейки. На государственные учреждения, государственные банки, на госпредприятия – нет людей, чтобы я за деньги кого-то поставил, ни одного человека. Ниже есть проблемы, на среднем звене", - заявил Зеленский в фильме "Год президента Зеленского", который транслировал телеканал "Украина 24".
При этом Зеленский отметил, что его отцу часто звонят знакомые и родственники с разными просьбами, в том числе назначений, но он всем отказывает.
Ранее депутат Верховной рады от президентской фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, брата главы офиса президента Владимира Зеленского, предлагает "устроить" определенных людей на должности в органах власти. Глава офиса президента подтвердил, что на видео его брат, и заявил, что по поводу публикации подаст заявления в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований. Позже Госбюро расследований возбудило дело по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.
Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура после публикации видео с братом Ермака также завела дело из-за возможного совершения коррупционного преступления.