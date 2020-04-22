В Воронежской области развернут 1686 коек для пациентов с COVID-19

"На сегодня для лечения у нас развернуто для приема больных с COVID 1306 коек. Из них оборудовано подачей кислорода 804. Но сегодня мы закончим оборудование еще 180 коек, и на сегодняшний день общее количество их будет составлять 984 койки", - приводит слова Гусева сайт Кремля.

"И у нас есть 149 наркозно-дыхательных аппаратов, которые имеют функцию ИВЛ. Эти аппараты тоже зарезервированы под задачи борьбы с коронавирусной инфекцией. Всего таких оборудованных коек у нас будет 376. Владимир Владимирович, мы до 25 апреля развернем все 1686 коек, которые, в соответствии с нормативами Минздрава, мы должны будем развернуть. Здесь никаких сомнений нет. Из них на 1180 будет подаваться кислород", - сказал Гусев.