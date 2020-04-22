Губернатор Воронежской области сообщил о дефиците аппаратов ИВЛ

"Мы намерены продолжать работу по оборудованию дополнительных коек с возможностью подачи кислорода и уже определили еще 227 мест, куда мы такую возможность предоставим. Безусловно, есть некоторый дефицит с обеспечением аппаратами искусственной вентиляции легких", - приводятся слова Гусева в стенограмме встречи, опубликованной на сайте Кремля.

По словам губернатора, регион пытается "снизить нехватку". В частности, у области заключен договор на поставку 52 аппаратов в мае. Как отметил Гусев, поставщики подтверждают, что поставка аппаратов ИВЛ будет обеспечена.

"И дополнительно спасибо министерству промышленности и торговли, мы с ними договорились о поставке еще 81 аппарата в мае, в том числе это будут аппараты, которые восстановлены по договорам с предприятиями Ростеха, отремонтированы. Привязку к койкам мы уже определили, куда эти аппараты нужно будет поставить", - сказал губернатор Воронежской области.

Гусев также добавил, что у региона есть "некоторая напряженность" с обеспечением средствами индивидуальной защиты. "Тем не менее, нормативный запас у нас есть. Хочу вас заверить, что перебоев с обеспечением медицинского персонала мы не допустим", - сказал губернатор.

На 22 апреля в Воронежской области у 236 человек подтвержден коронавирус. Умерли семь пациентов с подтвержденным диагнозом. Выздоровели 30 человек.