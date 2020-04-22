Дитриху поручили обсудить с воронежским губернатором выделение автобусов

"С губернатором свяжитесь и исполните", - сказал Путин Дитриху. Министр отметил во время рабочей встречи, что министерство предоставит региону в этом году 56 автобусов на два магистральных маршрута.

"Это большие хорошие низкопольные автобусы на газомоторном топливе. По заявке на следующий год было порядка 80 автобусов на три магистральных маршрута дополнительных, я думаю, что эти цифры мы тоже выдержим", - сказал Дитрих.