Дитриху поручили обсудить с воронежским губернатором выделение автобусов

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министру транспорта Евгению Дитриху связаться с губернатором Воронежской области Александром Гусевым и обсудить выделение автобусов большой вместимости, которые необходимы в регионе.
На рабочей встрече с президентом глава Воронежской области рассказал, что региону необходимы автобусы большой вместимости.
"С губернатором свяжитесь и исполните", - сказал Путин Дитриху. Министр отметил во время рабочей встречи, что министерство предоставит региону в этом году 56 автобусов на два магистральных маршрута.
"Это большие хорошие низкопольные автобусы на газомоторном топливе. По заявке на следующий год было порядка 80 автобусов на три магистральных маршрута дополнительных, я думаю, что эти цифры мы тоже выдержим", - сказал Дитрих.
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