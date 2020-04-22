В Египте кожевенный завод станет туристическим центром

Местные жители и туристы в кафе на площади рядом со знаменитым историческим рынком Хан-эль-Халили в Каире

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Египетский кожевенный завод в Каире перестроят и превратят в туристический и культурный центр, . Египетский кожевенный завод в Каире перестроят и превратят в туристический и культурный центр, сообщает Al-Monitor.

Производство находится внутри комплекса Магра-эль-Оюн, исторического места, построенного в эпоху мамлюков в начале XVI века.

Строительство культурного центра будет осуществляться в два этапа. Первый займет два года, а второй завершится в течение пяти лет.

Проект включает в себя создание двух театров, один из которых будет под открытым небом, кинотеатров, ресторанов, рынков, ремесленного центра, художественных галерей, многофункциональных залов и студий с помещениями для актеров.

Стоимость первого этапа проекта составит миллиард египетских фунтов (63,4 миллиона долларов США), а всего проекта — более четырех миллиардов (254 миллиона долларов США).

Этот комплекс считается чудом исламской архитектуры в Египте. Член Ассоциации инвесторов туризма на Красном море Хоссам Акави рассказал, что идея реконструкции Магра-эль-Оюн была выдвинута несколько лет назад, но ее не смогли реализовать из-за необходимости массового переселения жителей и работников кожевенного завода.

"Однако нынешнему правительству удалось выделить им компенсацию, предоставив достойные мастерские и дома для тех, кто был перемещен", — сказал Акави.