В Туве ответили на слова Мантурова о заявке на средства защиты

"Нет, не так. Заявки, по которым Минпромторг определяет количество, сколько они могут поставить в регионы и сколько нам требуется, мы, естественно, предоставили... Официально заявка у нас на имя заместителя министра промышленности и торговли РФ (Виктора) Евтухова давным-давно была отправлена. Сколько нам нужно всех наименований: и медицинских аппаратов, и СИЗ... Плюс несколько обращений у нас есть и в Минздрав (РФ), и в Минпромторг о том, какая потребность нам нужна. А просто так огульно обвинять - мы вообще возмущены", - сказала Каратаева.