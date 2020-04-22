В Туве ответили на слова Мантурова о заявке на средства защиты

КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Заявки от Тувы на средства индивидуальной защиты (СИЗ) для борьбы с коронавирусом предоставляются вовремя, и заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова об их отсутствии требует разбирательств, заявила РИА Новости министр экономики республики Тува Елена Каратаева.
Ранее Мантуров раскритиковал власти Амурской области, республик Алтай и Тува, которые не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. По его словам, от Амурской области, республик Алтая и Тувы не поступило ни одной заявки, Алтайский край впервые заказал 2 тысячи костюмов.
"Нет, не так. Заявки, по которым Минпромторг определяет количество, сколько они могут поставить в регионы и сколько нам требуется, мы, естественно, предоставили... Официально заявка у нас на имя заместителя министра промышленности и торговли РФ (Виктора) Евтухова давным-давно была отправлена. Сколько нам нужно всех наименований: и медицинских аппаратов, и СИЗ... Плюс несколько обращений у нас есть и в Минздрав (РФ), и в Минпромторг о том, какая потребность нам нужна. А просто так огульно обвинять - мы вообще возмущены", - сказала Каратаева.
По данным республиканского управления Роспотребнадзора, на 22 апреля зарегистрировано 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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