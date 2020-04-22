Вызвавшая недовольство во Владикавказе компания заявила, что не работает

"Всего в компании работают около 1 тысячи человек. На время пандемии на выходные с полным сохранением заработной платы отправлены беременные сотрудницы, а также работники старше 65 лет. Компания принимает все возможные меры, чтобы уберечь сотрудников от вируса: организована доставка персонала на работу и домой, регулярно проходит обработка дезинфектантами всех поверхностей, все сотрудники обеспечены масками, перчатками и дезинфицирующими средствами, ведется тщательный контроль за соблюдением дистанции и масочного режима. Более того, ГК "Бавария" передала республике 100 тонн спирта для дезинфицирующих целей", - добавили в компании.