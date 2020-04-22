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2020-04-22T16:37
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Вызвавшая недовольство во Владикавказе компания заявила, что не работает
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РИА Новости

Вызвавшая недовольство во Владикавказе компания заявила, что не работает

16:37 22.04.2020
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© РИА Новости / Виктория Гагкаева / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время митинга во Владикавказе
Сотрудники полиции во время митинга во Владикавказе
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции во время митинга во Владикавказе
ПЯТИГОРСК, 22 апр - РИА Новости. Часть направлений работы группы компаний "Бавария" в Северной Осетии, деятельность которой в рамках ограничительных мер вызвала недовольство у участников митинга во Владикавказе, была прекращена, сообщили РИА Новости в компании.
В понедельник, по данным СК РФ, во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около двух тысяч человек. СК отмечал, что митингующие выдвинули требования об отставке главы и правительства республики Северная Осетия-Алания. В тот же день глава республики Вячеслав Битаров встретился с протестующими, которые с возмущением спросили его, почему "Бавария" работает несмотря на режим самоизоляции.
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"В группу компаний "Бавария" входят три предприятия, работающие по следующим направлениям: производство бутилированной воды и напитков, сельское хозяйство, ресторанный бизнес. Все рестораны компании закрыты, функционирует только служба доставки, остальные сотрудники отпущены домой с сохранением заработной платы. По двум другим направлениям деятельности компания относится к непрерывно действующим организациям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас на полях активно проходит посевная кампания, кроме того, в лаборатории предприятия проходит важный этап черенкования микрорастений картофеля – предприятие является крупным поставщиком семенного картофеля в стране.
"Всего в компании работают около 1 тысячи человек. На время пандемии на выходные с полным сохранением заработной платы отправлены беременные сотрудницы, а также работники старше 65 лет. Компания принимает все возможные меры, чтобы уберечь сотрудников от вируса: организована доставка персонала на работу и домой, регулярно проходит обработка дезинфектантами всех поверхностей, все сотрудники обеспечены масками, перчатками и дезинфицирующими средствами, ведется тщательный контроль за соблюдением дистанции и масочного режима. Более того, ГК "Бавария" передала республике 100 тонн спирта для дезинфицирующих целей", - добавили в компании.
Также в "Баварии" отметили, что компания ощутила на себе экономические последствия из-за ограничительных мер: возникли сложности с реализацией продукции в связи с закрытием точек продаж в различных регионах.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вячеслав БитаровСледственный комитет России (СК РФ)ВладикавказОбщество
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