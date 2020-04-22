Минздрав: онкоцентры работают усиленно в связи с перепрофилированием

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Перепрофилирование онкологических клиник под больных Перепрофилирование онкологических клиник под больных коронавирусом увеличило нагрузку на онкоцентры, но пока они справляются, заявил генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава РФ, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн

Каприн отметил, что сейчас перепрофилируются многие клиники, но онкологические находятся все же в некотором резерве. Он рассказал, что, например, их институт перепрофилирует филиал в Измайлово.

"А институт Герцена и институт, который находится в городе Обнинске (еще два филиала института – ред.), они пока в том же режиме и работают. Только увеличилось количество онкологических пациентов, которых мы стали оперировать в четыре очереди в день, и увеличили, конечно, нагрузку на лучевые аппараты. То есть интенсифицировали пока что службу и справляемся", - сказал Каприн журналистам.

Он рассказал, что коллеги в регионах также усилили работу за счет перепрофилирования многих областных и краевых больниц, но пока что получается "сдерживать онкологическую службу на нужном уровне".

"Мы единственное, где ждем такой подвох – это в системе диспансеризации и скрининговых программах. Дело в том, что, сами понимаете, мы не можем сейчас вызвать просто пациента из дома для скрининговой программы. Поэтому опасность может быть потом, когда мы откроемся после вот этой атаки коронавируса, и нам придется понять, как нам исследовать больных, которые не были исследованы согласно нашим скрининговым программам, вот здесь вот опасность", - пояснил врач.

Каприн также рассказал о дополнительных мерах профилактики для онкобольных в связи с коронавирусом. У всех пациентов в поликлиниках берут анализ на COVID-инфекцию, на лечение в клинику забирают только после получения отрицательного результата.

"Мы всегда боялись ОРВИ, гриппа, мы всегда боимся дополнительных инфекций, которые могут принести в клинику, потому что, к сожалению, наши пациенты, конечно, ослаблены… они находятся в повышенной зоне риска, они могут потерять еще и время на лечение", - сказал Каприн.