Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T16:36
https://ria.ru/20200422/1570421089.html
Минздрав: онкоцентры работают усиленно в связи с перепрофилированием
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570308154_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e2fdd08724329d04c6aff7032499c145.jpg
РИА Новости

Минздрав: онкоцентры работают усиленно в связи с перепрофилированием

16:36 22.04.2020
384
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРеанимационное отделение
Реанимационное отделение
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Реанимационное отделение. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Перепрофилирование онкологических клиник под больных коронавирусом увеличило нагрузку на онкоцентры, но пока они справляются, заявил генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава РФ, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн.
Каприн отметил, что сейчас перепрофилируются многие клиники, но онкологические находятся все же в некотором резерве. Он рассказал, что, например, их институт перепрофилирует филиал в Измайлово.
Санитары в автомобиле скорой помощи
13 апреля, 19:20Распространение нового коронавируса
Детское отделение Петербургского онкоцентра закрыли на карантин
"А институт Герцена и институт, который находится в городе Обнинске (еще два филиала института – ред.), они пока в том же режиме и работают. Только увеличилось количество онкологических пациентов, которых мы стали оперировать в четыре очереди в день, и увеличили, конечно, нагрузку на лучевые аппараты. То есть интенсифицировали пока что службу и справляемся", - сказал Каприн журналистам.
Он рассказал, что коллеги в регионах также усилили работу за счет перепрофилирования многих областных и краевых больниц, но пока что получается "сдерживать онкологическую службу на нужном уровне".
Директор Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, профессор Андрей Каприн
1 апреля, 14:07Распространение нового коронавируса
Онкоцентр Герцена работает на полную мощность
"Мы единственное, где ждем такой подвох – это в системе диспансеризации и скрининговых программах. Дело в том, что, сами понимаете, мы не можем сейчас вызвать просто пациента из дома для скрининговой программы. Поэтому опасность может быть потом, когда мы откроемся после вот этой атаки коронавируса, и нам придется понять, как нам исследовать больных, которые не были исследованы согласно нашим скрининговым программам, вот здесь вот опасность", - пояснил врач.
Каприн также рассказал о дополнительных мерах профилактики для онкобольных в связи с коронавирусом. У всех пациентов в поликлиниках берут анализ на COVID-инфекцию, на лечение в клинику забирают только после получения отрицательного результата.
"Мы всегда боялись ОРВИ, гриппа, мы всегда боимся дополнительных инфекций, которые могут принести в клинику, потому что, к сожалению, наши пациенты, конечно, ослаблены… они находятся в повышенной зоне риска, они могут потерять еще и время на лечение", - сказал Каприн.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
010011
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАндрей КапринОбщество
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17Власти Индии опровергли заявления о второй утечке с химзавода
09:17Саакашвили прокомментировал свое назначение на пост главы комитета реформ
09:16Минобороны заключило контракты на поставку "Торов", "Буков" и С-300В4
09:15Посол: необходимости устанавливать "экспресс-коридор" с Китаем нет
09:13На Украине за сутки выявили 504 случая заражения коронавирусом
09:10В Иране два человека погибли при землетрясении
09:10Россия предложила создать памятник боевому братству Китая и СССР
09:08Число умерших от COVID-19 в Мексике приблизилось к трем тысячам
09:07В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 620 пациентов
09:05Российский посол рассказал об оценках Второй мировой Москвой и Пекином
09:03Ветеран, бравший Берлин: было тяжело, мы счастливчики, что выжили
09:00Посольство России в Китае занимается вывозом россиян из Гонконга
08:58"Горячая" фаза эвакуации россиян из Китая пройдена, рассказал посол
08:57Депутата Самарской губернской думы оштрафовали за фейк о коронавирусе
08:56Часть военных, помогавших Италии бороться с COVID-19, вернется в Россию
08:53Вывозным рейсом из Израиля в Екатеринбург прибыли 49 россиян
08:52Посол России рассказал о поставках медицинских изделий из Китая
08:51Посол: детей китайских революционеров наградят медалями ко Дню Победы
08:50Таиланд пообещал полностью открыться для туризма после пандемии
08:47Российский посол: в Китае ценят вклад СССР в победу в войне с Японией
Лента новостейМолния