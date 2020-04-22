Минздрав: онкоцентры работают усиленно в связи с перепрофилированием

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Перепрофилирование онкологических клиник под больных коронавирусом увеличило нагрузку на онкоцентры, но пока они справляются, заявил генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава РФ, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн.
Каприн отметил, что сейчас перепрофилируются многие клиники, но онкологические находятся все же в некотором резерве. Он рассказал, что, например, их институт перепрофилирует филиал в Измайлово.
"А институт Герцена и институт, который находится в городе Обнинске (еще два филиала института – ред.), они пока в том же режиме и работают. Только увеличилось количество онкологических пациентов, которых мы стали оперировать в четыре очереди в день, и увеличили, конечно, нагрузку на лучевые аппараты. То есть интенсифицировали пока что службу и справляемся", - сказал Каприн журналистам.
Он рассказал, что коллеги в регионах также усилили работу за счет перепрофилирования многих областных и краевых больниц, но пока что получается "сдерживать онкологическую службу на нужном уровне".
"Мы единственное, где ждем такой подвох – это в системе диспансеризации и скрининговых программах. Дело в том, что, сами понимаете, мы не можем сейчас вызвать просто пациента из дома для скрининговой программы. Поэтому опасность может быть потом, когда мы откроемся после вот этой атаки коронавируса, и нам придется понять, как нам исследовать больных, которые не были исследованы согласно нашим скрининговым программам, вот здесь вот опасность", - пояснил врач.
Каприн также рассказал о дополнительных мерах профилактики для онкобольных в связи с коронавирусом. У всех пациентов в поликлиниках берут анализ на COVID-инфекцию, на лечение в клинику забирают только после получения отрицательного результата.
"Мы всегда боялись ОРВИ, гриппа, мы всегда боимся дополнительных инфекций, которые могут принести в клинику, потому что, к сожалению, наши пациенты, конечно, ослаблены… они находятся в повышенной зоне риска, они могут потерять еще и время на лечение", - сказал Каприн.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.