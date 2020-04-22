Украину знает каждый американец, заявил Зеленский

КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева и Вашингтона сейчас крепкие отношения.
Ранее офис президента сообщил, что презентует фильм по случаю годовщины пребывания Зеленского в кресле главы государства, которая наступит 20 мая.
"У нас с Америкой крепкие отношения сейчас", - заявил Зеленский в фильме "Год президента Зеленского", который транслировал телеканал "Украина 24".
При этом он напомнил, что Украина стала известной после скандала, разгоревшегося из-за публикации стенограммы разговора Зеленского и президента США Дональда Трампа. "Сейчас Украину знает каждый американец", - сказал Зеленский.
В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму разговора Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. СМИ сообщали, что Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения занимавшего тогда пост генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.