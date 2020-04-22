Рост цен на гречку ускорился

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Рост цен на гречневую крупу в России ускорился - с 14 по 20 апреля гречка подорожала на 3,1%, цены на сахар и яйца росли медленнее, чем неделей ранее, увеличившись на 1,1% и 1,9% соответственно, следует из материалов Росстата.
"За период с 14 по 20 апреля 2020 года среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую - на 3,1%. Подорожание отмечено в 78 субъектах Российской Федерации, из них в 17 субъектах - на 5% и более. Наибольший прирост цен отмечался в Смоленской и Костромской областях - 11,9% и 10,5% соответственно", - говорится в сообщении статистического ведомства.
В Тюменской области без автономных округов, входящих в состав области, гречка подешевела на 1,1%, в Свердловской области - на 0,2%. Неделей ранее, с 7 по 13 апреля, данная крупа в России подорожала на 2,8%.
Цены на куриные яйца на прошлой отчетной неделе выросли на 1,9%. "Увеличение цен на 3% и более отмечено в 21 субъекте Российской Федерации, из них более всего в Смоленской области - на 6,6% и Ненецком автономном округе - на 5,9%. Более всего цены на яйца куриные снизились в Республике Мордовия - на 10,6%", - сообщает Росстат.
На предыдущей неделе яйца выросли в цене на 2,5%. В свою очередь шлифованный рис в России с 14 по 20 апреля подорожал на 1,5% против 1,4% неделей ранее, сахар - на 1,1% против 2,1%.
Цены на мясные консервы для детского питания на прошлой неделе выросли на 0,8%, вермишель - на 0,7%, пшеничную муку - на 0,6%, на мясо кур, мясные консервы и пшено - на 0,5%, на говядину, подсолнечное масло, макаронные изделия и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,4%. Сосиски, сардельки, маргарин, стерилизованное молоко, жирный творог, овощные консервы для детского питания, водка, шоколадные конфеты, чай и соль подорожали на 0,3%.