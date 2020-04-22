Рост цен на гречку ускорился

На предыдущей неделе яйца выросли в цене на 2,5%. В свою очередь шлифованный рис в России с 14 по 20 апреля подорожал на 1,5% против 1,4% неделей ранее, сахар - на 1,1% против 2,1%.

Цены на мясные консервы для детского питания на прошлой неделе выросли на 0,8%, вермишель - на 0,7%, пшеничную муку - на 0,6%, на мясо кур, мясные консервы и пшено - на 0,5%, на говядину, подсолнечное масло, макаронные изделия и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,4%. Сосиски, сардельки, маргарин, стерилизованное молоко, жирный творог, овощные консервы для детского питания, водка, шоколадные конфеты, чай и соль подорожали на 0,3%.