В Петербурге следят за соблюдением самоизоляции с помощью беспилотника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга используют беспилотник для того, чтобы на фоне распространения COVID-19 напоминать горожанам о необходимости самоизоляции и фиксировать нарушения этого режима, сообщает ведомство.

"Беспилотник, конструкцией напоминающий небольшой вертолет, оборудован камерой высокого разрешения и системой воспроизведения звука… С помощью воздушного судна (инспекторы – ред.) напоминают гражданам о необходимости воздерживаться от прогулок и оставаться дома. При необходимости видеозапись с беспилотника может использоваться для фиксации правонарушений и передаваться в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Как уточняет городской комитет по законности, беспилотный летательный аппарат эксплуатируется поисково-спасательной службой (ПСС), которая находится в его ведении. С помощью беспилотника спасатели патрулируют береговую линию Финского залива в Курортном районе, которая традиционно используется для прогулок на свежем воздухе.

"По словам спасателей, по сравнению с пешим патрулированием практика использования беспилотника более продуктивна. Возможно, действует эффект неожиданности и схожести с фантастическими художественными произведениями", - информирует комитет.

В перспективе ведомство планирует использовать этот способ контроля за соблюдением режима самоизоляции в других районах Петербурга, где в рамках ограничений по COVID-19, в частности, запрещено посещение парков, скверов, детских и спортивных площадок, а также лесов и лесопарковых зон.

Согласно данным городского оперштаба, с начала эпидемии в Петербурге подтверждено 2267 случаев коронавируса. Выздоровели 296 человек, 14 – скончались.